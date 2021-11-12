Під час пожежі двоповерхового будинку у Луцьку врятували жінку

Під час пожежі двоповерхового будинку у Луцьку врятували жінку
Вчора, 2 грудня, у Луцьку рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

О 22:19 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку на проспекті Кондратюка в Луцьку. Рятувальники 2-ї та 25-ї ДПРЧ м. Луцьк о 22:34 ліквідували пожежу.

Під час гасіння пожежі з квартири врятовано власницю 1951 року народження. Жінка отримала опіки обох гомілок, після надання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилась, її стан задовільний.

Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Пожежа, Луцьк, будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО
Сьогодні, 12:08
У Луцьку затримали трьох п'яних водіїв: двоє з них скоїли ДТП
Сьогодні, 12:00
Під час пожежі двоповерхового будинку у Луцьку врятували жінку
Сьогодні, 11:27
У Луцьку з вікна 6-го поверху випала людина
Сьогодні, 11:15
В ОП спрогнозували, коли Україні загрожує новий удар
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
У Луцьку на Ковельській горіла дев`ятиповерхівка У Луцьку на Ковельській горіла дев`ятиповерхівка
22 лютий, 09:33
У Луцьку на вулиці Гнатюка горів житловий будинок. ФОТО У Луцьку на вулиці Гнатюка горів житловий будинок. ФОТО
12 листопад, 2021, 13:40
Смертельна пожежа на Шевченка у Луцьку, ймовірно, трапилася через куріння. ПОДРОБИЦІ Смертельна пожежа на Шевченка у Луцьку, ймовірно, трапилася через куріння. ПОДРОБИЦІ
22 квітень, 2021, 09:24
У Луцьку вночі у 9-поверховому будинку трапилась пожежа У Луцьку вночі у 9-поверховому будинку трапилась пожежа
04 грудень, 2020, 11:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування», – командувач Об’єднаних сил Збройних сил
Сьогодні, 12:20
 0
Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО
Сьогодні, 12:08
 0
У Луцьку затримали трьох п'яних водіїв: двоє з них скоїли ДТП
Сьогодні, 12:00
 0
Під час пожежі двоповерхового будинку у Луцьку врятували жінку
Сьогодні, 11:27
 0
У Луцьку з вікна 6-го поверху випала людина
Сьогодні, 11:15
 0
Медіа
відео
1/8