Під час пожежі двоповерхового будинку у Луцьку врятували жінку





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



О 22:19 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку на проспекті Кондратюка в Луцьку. Рятувальники 2-ї та 25-ї ДПРЧ м. Луцьк о 22:34 ліквідували пожежу.



Під час гасіння пожежі з квартири врятовано власницю 1951 року народження. Жінка отримала опіки обох гомілок, після надання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилась, її стан задовільний.



Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час куріння.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчора, 2 грудня, у Луцьку рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 22:19 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку на проспекті Кондратюка в Луцьку. Рятувальники 2-ї та 25-ї ДПРЧ м. Луцьк о 22:34 ліквідували пожежу.Під час гасіння пожежі з квартири врятовано власницю 1951 року народження. Жінка отримала опіки обох гомілок, після надання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилась, її стан задовільний.Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час куріння.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію