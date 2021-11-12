Під час пожежі двоповерхового будинку у Луцьку врятували жінку
Сьогодні, 11:27
Вчора, 2 грудня, у Луцьку рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховому житловому будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 22:19 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку на проспекті Кондратюка в Луцьку. Рятувальники 2-ї та 25-ї ДПРЧ м. Луцьк о 22:34 ліквідували пожежу.
Під час гасіння пожежі з квартири врятовано власницю 1951 року народження. Жінка отримала опіки обох гомілок, після надання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилась, її стан задовільний.
Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час куріння.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
О 22:19 надійшло повідомлення про пожежу в двоповерховому житловому будинку на проспекті Кондратюка в Луцьку. Рятувальники 2-ї та 25-ї ДПРЧ м. Луцьк о 22:34 ліквідували пожежу.
Під час гасіння пожежі з квартири врятовано власницю 1951 року народження. Жінка отримала опіки обох гомілок, після надання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилась, її стан задовільний.
Ймовірна причина пожежі - порушення правил пожежної безпеки під час куріння.
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