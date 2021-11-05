Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО. ОНОВЛЕНО





Про це повідомляє



За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням.



В результаті вантажівка врізалася у стовп та повністю перекрила проїзд на в'їзді у село.



Більше інформації згодом.





ОНОВЛЕНО станом на 13.14



Рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення допомогли ліквідувати наслідки дорожньо-транспортної пригоди в с.Жидичин поблизу Луцька.



Вантажівка перегородила проїжджу частину і водій не міг самотужки виїхати на дорогу.



Вантажівку довелось відбуксировувати спеціальним автомобілем служби 101.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Жидичині під Луцьком сталася аварія.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські новини За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням.В результаті вантажівка врізалася у стовп та повністю перекрила проїзд на в'їзді у село.Більше інформації згодом.Рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення допомогли ліквідувати наслідки дорожньо-транспортної пригоди в с.Жидичин поблизу Луцька.Вантажівка перегородила проїжджу частину і водій не міг самотужки виїхати на дорогу.Вантажівку довелось відбуксировувати спеціальним автомобілем служби 101.

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