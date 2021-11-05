Поблизу Луцька – ДТП: фура перекрила в'їзд у село. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 12:08
У Жидичині під Луцьком сталася аварія.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські новини.
За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням.
В результаті вантажівка врізалася у стовп та повністю перекрила проїзд на в'їзді у село.
Більше інформації згодом.
ОНОВЛЕНО станом на 13.14
Рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення допомогли ліквідувати наслідки дорожньо-транспортної пригоди в с.Жидичин поблизу Луцька.
Вантажівка перегородила проїжджу частину і водій не міг самотужки виїхати на дорогу.
Вантажівку довелось відбуксировувати спеціальним автомобілем служби 101.
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Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські новини.
За попередньою інформацією, водій вантажівки Volvo не впорався з керуванням.
В результаті вантажівка врізалася у стовп та повністю перекрила проїзд на в'їзді у село.
Більше інформації згодом.
ОНОВЛЕНО станом на 13.14
Рятувальники аварійно-рятувального загону спецпризначення допомогли ліквідувати наслідки дорожньо-транспортної пригоди в с.Жидичин поблизу Луцька.
Вантажівка перегородила проїжджу частину і водій не міг самотужки виїхати на дорогу.
Вантажівку довелось відбуксировувати спеціальним автомобілем служби 101.
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