До України йдуть морози до -10°: синоптик розповіла, коли та де похолодає





Таким прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко, пише



У неділю вночі прикрутить морозом на півночі та сході до -5-10 градусів. А от на південному сході України очікується сильний східний вітер, до штормових поривів. Вдень на півдні та заході досить тепло - відлига.



"У Києві впродовж суботи-неділі - суха холоднувата погода. Вночі -5...-9 градусів, вдень близько нуля. Вітер східний, південно-східний, поривчастий", - зазначила синоптик.



Вона додала, що перша половина наступного тижня буде холодною, а з другої половини прийдешнього в Україні скрізь потеплішає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3-4 грудня в Україні очікується суха погода, підвищений атмосферний тиск, мороз вночі та близько нуля - вдень. На півночі та сході в неділю очікується до -10°С.Таким прогнозом поділилася синоптик, пише УНІАН У неділю вночі прикрутить морозом на півночі та сході до -5-10 градусів. А от на південному сході України очікується сильний східний вітер, до штормових поривів. Вдень на півдні та заході досить тепло - відлига."У Києві впродовж суботи-неділі - суха холоднувата погода. Вночі -5...-9 градусів, вдень близько нуля. Вітер східний, південно-східний, поривчастий", - зазначила синоптик.Вона додала, що перша половина наступного тижня буде холодною, а з другої половини прийдешнього в Україні скрізь потеплішає.

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