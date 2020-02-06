До України йдуть морози до -10°: синоптик розповіла, коли та де похолодає
Сьогодні, 13:10
3-4 грудня в Україні очікується суха погода, підвищений атмосферний тиск, мороз вночі та близько нуля - вдень. На півночі та сході в неділю очікується до -10°С.
Таким прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко, пише УНІАН.
У неділю вночі прикрутить морозом на півночі та сході до -5-10 градусів. А от на південному сході України очікується сильний східний вітер, до штормових поривів. Вдень на півдні та заході досить тепло - відлига.
"У Києві впродовж суботи-неділі - суха холоднувата погода. Вночі -5...-9 градусів, вдень близько нуля. Вітер східний, південно-східний, поривчастий", - зазначила синоптик.
Вона додала, що перша половина наступного тижня буде холодною, а з другої половини прийдешнього в Україні скрізь потеплішає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Таким прогнозом поділилася синоптик Наталка Діденко, пише УНІАН.
У неділю вночі прикрутить морозом на півночі та сході до -5-10 градусів. А от на південному сході України очікується сильний східний вітер, до штормових поривів. Вдень на півдні та заході досить тепло - відлига.
"У Києві впродовж суботи-неділі - суха холоднувата погода. Вночі -5...-9 градусів, вдень близько нуля. Вітер східний, південно-східний, поривчастий", - зазначила синоптик.
Вона додала, що перша половина наступного тижня буде холодною, а з другої половини прийдешнього в Україні скрізь потеплішає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині горіли літня кухня та господарські будівлі
Сьогодні, 13:36
До України йдуть морози до -10°: синоптик розповіла, коли та де похолодає
Сьогодні, 13:10
«Ворог накопичує сили у Білорусі, ми готуємося до реагування», – командувач Об’єднаних сил Збройних сил
Сьогодні, 12:20
У Луцьку затримали трьох п'яних водіїв: двоє з них скоїли ДТП
Сьогодні, 12:00
Медіа