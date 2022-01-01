Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер

Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер
Росія у повномасштабній загарбницькій війні втратила вже 90600 солдат.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,
танків ‒ 2917 (+1) од,
бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,
артилерійських систем – 1906 (+1) од,
РСЗВ (+0) од,
засоби ППО ‒ 210 (+0) од,
літаків – 280 (+0) од,
гелікоптерів – 263 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),
крилаті ракети ‒ 531 (+0),
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,
спеціальна техніка ‒ 163 (+0).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна
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