Збройні сили України ліквідували 510 російських вояк та збили гелікоптер





Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали:



особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2917 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,

артилерійських систем – 1906 (+1) од,

РСЗВ (+0) од,

засоби ППО ‒ 210 (+0) од,

літаків – 280 (+0) од,

гелікоптерів – 263 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),

крилаті ракети ‒ 531 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,

спеціальна техніка ‒ 163 (+0).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія у повномасштабній загарбницькій війні втратила вже 90600 солдат.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 90600 (+510) осіб ліквідовано,танків ‒ 2917 (+1) од,бойових броньованих машин ‒ 5886 (+3) од,артилерійських систем – 1906 (+1) од,РСЗВ (+0) од,засоби ППО ‒ 210 (+0) од,літаків – 280 (+0) од,гелікоптерів – 263 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1572 (+8),крилаті ракети ‒ 531 (+0),кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 4472 (+8) од,спеціальна техніка ‒ 163 (+0).Дані уточнюються.

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