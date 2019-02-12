Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок

Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок
У Луцьку встановлюють будиночки для бездомних собак. Перший такий, виготовлений волонтерами із пластикових пляшок, вже поставили на вулиці Наливайка.

Про це розповіла Суспільному волонтерка Анжеліка Арутюнян.

Створювати будиночки для безпритульних тварин допомагають вихованці гуртка "Умілі ручки".

Анжеліка каже: коли виникла ідея створення будиночків кинула клич у соцмережі, але не очікувала, що багато лучан відгукнуться та допоможуть. "Один одному люди перекидали. І дехто став писати: давайте я допоможу – в мене є вдома пляшки. Багато пляшок принесли просто колеги з Палацу учнівської молоді", – додає волонтерка.
Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок

Як розповіла керівниця гуртка "Умілі ручки" Оксана Щебет, щоб будиночки були теплішими та надійними – діти засипають усередину пляшок пінопласт та пісок.

"Тварини такі самі як люди, бо колись нас так само можна вишвирнути на вулицю так само як людину і це буде дуже шкода", – говорить Злата Михайличенко, яка долучилася до створення будиночків.
Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок

Першу пластикову будку волонтери принесли у промзону вулиці Наливайка. Тут пара сторожових вуличних псів, які охороняють місцеві підприємства, привела цуценят.

Бездомні собаки тяжко переносять морози на вулиці, каже директорка комунального підприємства "Ласка", яке займається відловом, стерилізацією та прилаштуванням бездомних тварин.
Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок

"Не маючи місця виспатися в теплому місці – тварина дуже швидко гине. Так що це дуже хороша ініціатива. Звичайно, треба комунікувати з власниками тих територій, куди планується встановлюватися ця будка чи з людьми, які відповідають за ті території", – зауважила Оксана Богданюк.
Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок

Наразі волонтери мають матеріали на встановлення ще двох пластикових будиночків, але планують зробити акцію постійною, щоб допомогти більшій кількості тварин.

Як розповіла керівниця "Ласки", торік у Луцьку нарахували понад сім сотень бродячих собак. Після початку повномасштабної війни такий підрахунок не проводили, але візуально, каже, тварин на вулиці стало більше, серед них і породисті.
Для безпритульних тварин у Луцьку встановлюють будиночки із пластикових пляшок

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Теги: Луцьк, будиночки, безпритульні тварини
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