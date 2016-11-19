«Укрзалізниця» запускає продаж квитків на рейс Львів - Дніпро, який курсуватиме через Волинь

«Укрзалізниця» запускає продаж квитків на рейс Львів - Дніпро, який курсуватиме через Волинь
Укрзалізниця відкриває продаж на рейс №131/132 Львів — Дніпро, що після піврічної перерви надасть залізничне сполучення північному Поліссю та Волині зі Львовом, Києвом та Дніпром одночасно.

Про це повідомили у преслужбі Укрзалізниці.

З 10 грудня через день по парних числах поїзд вирушатиме зі Львова о 18:08 через Червоноград, Ковель, Сарни, Житомир та інші станції, прибуваючи до столиці о 09:28. Прибуття до Дніпра через Знам'янку та Олександрію — о 18:25.

Зворотно через день по парних числах з 12 грудня рейс відправлятиметься о 07:02, надаючи дніпрянам зручне ранкове сполучення з Києвом. Після столиці о 16:00 поїзд рушає до Житомира і далі Поліссям до Львова о 06:55.
«Укрзалізниця» запускає продаж квитків на рейс Львів - Дніпро, який курсуватиме через Волинь

Повний перелік зупинок можна переглянути на сайті «Укрзалізниці».

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Теги: Укрзалізниця, потяг, Ковель, Львів
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