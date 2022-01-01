Як блекаут вплинув на роботу волинських кафе





Про це повідомляє Опендатабот, спираючись на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster, пише



Як зазначають у повідомленні, масовані обстріли цивільної інфраструктури та тотальний блекаут майже не вплинули на кількість закладів, що працюють, але відбилися на їх обігах.



16 листопада, після масованого обстрілу цивільної інфраструктури та першого блекауту, кількість закладів, що працює, суттєво не змінилась. Виключення — Житомирська та Одеська область, там зафіксовано найбільші падіння кількості працюючих закладів — −5% та −3% за тиждень відповідно.



Показники обігу кафе та ресторанів впали, в середньому, на 8%. Найбільше «просіли» заклади в Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.



Обстріли цивільної інфраструктури та другий блекаут 23 листопада також майже не відбилися на кількості закладів, що працює. Найбільше постраждали Черкаська та Рівненська області (ще −4% за тиждень), Івано-Франківська, Вінницька та Тернопільська (-3%). Проте є й регіон, де активних закладів за тиждень побільшало — це Житомирська область (+4%).



В середньому, другий блекаут скоротив обіги кафе та ресторанів в Україні також на 8% за тиждень. Найбільше обіги просіли в Кіровоградській (-16%), Волинській області (-14%), Миколаївській (-13%), Одеській (-12%), Києві, Полтавській та Чернігівській областях — −11%.



«Відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках. Проте ті підприємці, хто встиг вже встановити генератори, почуваються краще і, навіть, бачать ріст у касах. Заклади стають водночас і робочими хабами, де можна попрацювати за ноутбуком, поки вдома немає світла, і пунктами незламності, в яких можна зарядити телефони та зігрітися», - Родіон Єрошек, СЕО та співвласник компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Масовані обстріли України позначились на організації роботи кафе та ресторанів.Про це повідомляє Опендатабот, спираючись на дані компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster, пише ВСН Як зазначають у повідомленні, масовані обстріли цивільної інфраструктури та тотальний блекаут майже не вплинули на кількість закладів, що працюють, але відбилися на їх обігах.16 листопада, після масованого обстрілу цивільної інфраструктури та першого блекауту, кількість закладів, що працює, суттєво не змінилась. Виключення — Житомирська та Одеська область, там зафіксовано найбільші падіння кількості працюючих закладів — −5% та −3% за тиждень відповідно.Показники обігу кафе та ресторанів впали, в середньому, на 8%. Найбільше «просіли» заклади в Чернівецькій (-15%), Тернопільській (-14%) та Хмельницькій (-13%) областях.Обстріли цивільної інфраструктури та другий блекаут 23 листопада також майже не відбилися на кількості закладів, що працює. Найбільше постраждали Черкаська та Рівненська області (ще −4% за тиждень), Івано-Франківська, Вінницька та Тернопільська (-3%). Проте є й регіон, де активних закладів за тиждень побільшало — це Житомирська область (+4%).В середньому, другий блекаут скоротив обіги кафе та ресторанів в Україні також на 8% за тиждень. Найбільше обіги просіли в Кіровоградській (-16%), Волинській області (-14%), Миколаївській (-13%), Одеській (-12%), Києві, Полтавській та Чернігівській областях — −11%.«Відключення світла змушують рестораторів адаптувати роботу закладів: зменшувати години роботи, скорочувати меню, готувати лише холодні страви, розпалювати гриль на вулиці, працювати при свічках. Проте ті підприємці, хто встиг вже встановити генератори, почуваються краще і, навіть, бачать ріст у касах. Заклади стають водночас і робочими хабами, де можна попрацювати за ноутбуком, поки вдома немає світла, і пунктами незламності, в яких можна зарядити телефони та зігрітися», - Родіон Єрошек, СЕО та співвласник компанії з автоматизації кафе та ресторанів Poster.

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