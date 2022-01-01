Де і коли на Волині вимикатимуть світло сьогодні, 4 грудня. ГРАФІК ВІДКЛЮЧЕНЬ

Через пошкодження об'єктів енергетики та у зв'язку із відсутністю достатньої генерації з теплових та атомних електростанцій на території Волині, як і по всій Україні, зберігається дефіцит потужності.Про це повідомляють у ПрАТ "Волиньобленерго".НЕК «Укренерго» доводить «Волиньобленерго» ліміт споживання електричної енергії на область, перевищення якого не допускається.ПрАТ «Волиньобленерго» у відповідності до доведених величин споживання розроблені графіки стабілізаційних вимкнень по районах обслуговування філій товариства.Ознайомитись із графіками можна заСитуація динамічна - можливі екстрені відключення поза графіком у разі, якщо у НЕК «Укренерго» буде необхідність збалансувати енергосистему.Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у графіку на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов'язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».