На Волині через коротке замикання загорілася котельня будинку. ФОТО

На Волині протягом доби, 3 грудня та вночі 4 грудня сталося 3 пожежі.Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС у Волинській області.4 грудня вночі виникла пожежа в с. Черськ Камінь-Каширського району – у приватному господарстві загорілась господарська споруда. Пожежу ліквідували вогнеборці 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Маневичі та команда місцевої пожежної охорони с. Троянівка.Ввечері 3 грудня виникла пожежа в приміщенні котельні житлового будинку в с.Воля Ковельська Ковельського району. Пожежу ліквідували рятувальники чергової варти 4-ї ДПРЧ з райцентру. Вогнем пошкоджено майно, стеля, стіни.Ймовірна причина пожеж в обох випадках: коротке замикання електромережі.У с. Раків Ліс Камінь-Каширського району трапився випадок горіння сажі в системі опалення в житловому будинку. Випадок не призвів до пожежі, але для запобігання подібних випадків очищувати сажу в комині слід систематично.