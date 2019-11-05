Електрик-любитель з Волині розповів, як використовувати сонячну електроенергію

Олександр Карпік із села Раків Ліс давно шукав альтернативні джерела добування електроенергії. З початком аварійних відключень – з теорії одразу перейшов до практики. Чоловік вирішив обрати й оперативно встановити автономну систему енергопостачання із сонячних модулів.



Волинянин вважає, що наразі це найраціональніший варіант для забезпечення елементарних потреб у приватному будинку в разі надзвичайної ситуації, - пише



Потужність такої системи кожен зможе самостійно обрати, залежно від фінансової спроможності й змоги придбати дорожчі або додаткові складові. Так, вона складається з сонячних панелей, акумуляторної батареї (АКБ), контролера розряду-заряду акумулятора. До цього комплекту додається інвертор-перетворювач постійної напруги в змінну. І саме він та АКБ є головними елементами, від яких залежатиме, наскільки довго й як багато пристроїв працюватимуть у вашому домі. Тож економити якраз на них не варто.



«Електростанцію чи генератор, наприклад, вигідно встановити у під’їзді багатоповерхівки на кількох господарів. А для приватного будинку значно раціональніше використовувати такі системи, як у мене. Я взяв спочатку лише одну панель на 100 Вт. Увесь комплект разом із витратами на доставку у жовтні обійшлися мені у 15 тисяч гривень. Цього мені вистачає для резервного освітлення всього дому, аби працювали інтернет, ноутбуки, телевізор та котел впродовж 4-5 годин. Це при тому, що зараз похмуро-сніжний перехід осені в зиму, тож сонця ми взагалі не бачимо, та й загалом короткий світловий день. Я також розглядав набір, який обійшовся б у 24 тисячі гривень. Він давав би десь 2-3 кВт потужності. Її цілком вистачало б, щоб в домі до наступного світлового дня працювало все: від телевізора до холодильника. Але вирішив для початку випробувати дешевший варіант», — пояснює він.



У Раків Лісі Олександр Васильович — перший, хто облаштував таку систему для особистого користування (а не великої електростанції для продажу енергії, яка, між іншим, без акумулятора не врятує господаря у моменти перебоїв традиційного електропостачання). Тепер же чоловік консультує та допомагає іншим встановити панелі. Адже, хоча за професією він водій автомобіля пожежної частини міста Каменя-Каширського, за покликанням – електрик й механік.



«Це, насамперед, порівняно швидко монтується. Але варто все ж проконсультуватися з людьми, які вже виконували подібні роботи, аби уникнути якихось елементарних помилок. Це також безпечно (не виділяє отруйних речовин), економно (не вимагає додаткових витрат на пальне чи інші допоміжні засоби) та досить зручно – система автоматично себе буде переводити з режиму звичайної електроенергії на сонячну. На відміну від генератора, з яким не завжди навіть кожен чоловік дасть раду, її зможе при потребі перемкнути й запустити навіть дитина», – перелічує переваги пан Олександр.



Акумулятор та контролер зарядуСеред плюсів такої системи й те, що акумулятори можна зарядити наперед з розетки при наявності електроенергії до планового вимкнення світла. Якщо сталося так, що електромережа вийшла з ладу надовго, то навіть взимку хоча б на кілька годин заряд дасть сонце (а влітку навіть годі шукати кращу альтернативу). У крайньому разі, акумулятор завжди можна підзарядити, встановивши в автомобіль і трохи помандрувавши у справах.



Тепер, каже Олександр Карпік, замовив ще один модуль, щоб збільшити потужність. З часом планує повністю перейти на сонячні батареї, лишити лише розетки на 220 В для окремої техніки, яка потребує більшої потужності (як для мікрохвильової печі чи пральної машини).



Однак зараз це обійдеться значно дорожче, ніж би до жовтня цього року: ціни раптово піднялися, деякі підприємці штучно наганяють вартість до захмарного показника. Наприклад, ще у вересні панель на 100 Вт коштувала 50 доларів, а зараз – 100 доларів. Те саме й із акумуляторами та інверторами. Тож чимало людей почали замовляти їх з Китаю: вийде значно дешевше, але, знову ж таки, доведеться довго почекати, поки доїде. Попри все, вважає чоловік, кожному треба старатися шукати вихід із нинішньої ситуації в країні. Бо в домівці, де працює людський генератор ідей, — світло завжди перемагатиме темряву.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! із села Раків Ліс давно шукав альтернативні джерела добування електроенергії. З початком аварійних відключень – з теорії одразу перейшов до практики. Чоловік вирішив обрати й оперативно встановити автономну систему енергопостачання із сонячних модулів.Волинянин вважає, що наразі це найраціональніший варіант для забезпечення елементарних потреб у приватному будинку в разі надзвичайної ситуації, - пише "Полісся" Потужність такої системи кожен зможе самостійно обрати, залежно від фінансової спроможності й змоги придбати дорожчі або додаткові складові. Так, вона складається з сонячних панелей, акумуляторної батареї (АКБ), контролера розряду-заряду акумулятора. До цього комплекту додається інвертор-перетворювач постійної напруги в змінну. І саме він та АКБ є головними елементами, від яких залежатиме, наскільки довго й як багато пристроїв працюватимуть у вашому домі. Тож економити якраз на них не варто.«Електростанцію чи генератор, наприклад, вигідно встановити у під’їзді багатоповерхівки на кількох господарів. А для приватного будинку значно раціональніше використовувати такі системи, як у мене. Я взяв спочатку лише одну панель на 100 Вт. Увесь комплект разом із витратами на доставку у жовтні обійшлися мені у 15 тисяч гривень. Цього мені вистачає для резервного освітлення всього дому, аби працювали інтернет, ноутбуки, телевізор та котел впродовж 4-5 годин. Це при тому, що зараз похмуро-сніжний перехід осені в зиму, тож сонця ми взагалі не бачимо, та й загалом короткий світловий день. Я також розглядав набір, який обійшовся б у 24 тисячі гривень. Він давав би десь 2-3 кВт потужності. Її цілком вистачало б, щоб в домі до наступного світлового дня працювало все: від телевізора до холодильника. Але вирішив для початку випробувати дешевший варіант», — пояснює він.У Раків Лісі Олександр Васильович — перший, хто облаштував таку систему для особистого користування (а не великої електростанції для продажу енергії, яка, між іншим, без акумулятора не врятує господаря у моменти перебоїв традиційного електропостачання). Тепер же чоловік консультує та допомагає іншим встановити панелі. Адже, хоча за професією він водій автомобіля пожежної частини міста Каменя-Каширського, за покликанням – електрик й механік.«Це, насамперед, порівняно швидко монтується. Але варто все ж проконсультуватися з людьми, які вже виконували подібні роботи, аби уникнути якихось елементарних помилок. Це також безпечно (не виділяє отруйних речовин), економно (не вимагає додаткових витрат на пальне чи інші допоміжні засоби) та досить зручно – система автоматично себе буде переводити з режиму звичайної електроенергії на сонячну. На відміну від генератора, з яким не завжди навіть кожен чоловік дасть раду, її зможе при потребі перемкнути й запустити навіть дитина», – перелічує переваги пан Олександр.Акумулятор та контролер зарядуСеред плюсів такої системи й те, що акумулятори можна зарядити наперед з розетки при наявності електроенергії до планового вимкнення світла. Якщо сталося так, що електромережа вийшла з ладу надовго, то навіть взимку хоча б на кілька годин заряд дасть сонце (а влітку навіть годі шукати кращу альтернативу). У крайньому разі, акумулятор завжди можна підзарядити, встановивши в автомобіль і трохи помандрувавши у справах.Тепер, каже Олександр Карпік, замовив ще один модуль, щоб збільшити потужність. З часом планує повністю перейти на сонячні батареї, лишити лише розетки на 220 В для окремої техніки, яка потребує більшої потужності (як для мікрохвильової печі чи пральної машини).Однак зараз це обійдеться значно дорожче, ніж би до жовтня цього року: ціни раптово піднялися, деякі підприємці штучно наганяють вартість до захмарного показника. Наприклад, ще у вересні панель на 100 Вт коштувала 50 доларів, а зараз – 100 доларів. Те саме й із акумуляторами та інверторами. Тож чимало людей почали замовляти їх з Китаю: вийде значно дешевше, але, знову ж таки, доведеться довго почекати, поки доїде. Попри все, вважає чоловік, кожному треба старатися шукати вихід із нинішньої ситуації в країні. Бо в домівці, де працює людський генератор ідей, — світло завжди перемагатиме темряву.

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