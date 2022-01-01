Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Віктора Савчука

Віктора Васильовича Савчука із села Видерта.



Про це



"Орієнтовно о 20:00 скорботний кортеж прибуде до Каменя-Каширського. Закликаємо всіх людей зустріти гідно українського воїна. Маршрут руху: вулиця Ватутіна — вулиця Ковельська – центр міста — вулиця Шевченка — лікарня. Маршрут після лікарні: вулиця Шевченка — село Грудки — село Видерта", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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