Сьогодні Волинь зустріне загиблого Героя Віктора Савчука
Сьогодні, 17:55
Сьогодні Камінь-Каширська громада зустріне вірного сина України, загиблого воїна – Віктора Васильовича Савчука із села Видерта.
Про це повідомляють у громаді.
"Орієнтовно о 20:00 скорботний кортеж прибуде до Каменя-Каширського. Закликаємо всіх людей зустріти гідно українського воїна. Маршрут руху: вулиця Ватутіна — вулиця Ковельська – центр міста — вулиця Шевченка — лікарня. Маршрут після лікарні: вулиця Шевченка — село Грудки — село Видерта", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомляють у громаді.
"Орієнтовно о 20:00 скорботний кортеж прибуде до Каменя-Каширського. Закликаємо всіх людей зустріти гідно українського воїна. Маршрут руху: вулиця Ватутіна — вулиця Ковельська – центр міста — вулиця Шевченка — лікарня. Маршрут після лікарні: вулиця Шевченка — село Грудки — село Видерта", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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