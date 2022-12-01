ЗСУ били по аеродромах РФ модифікованими радянськими «Стрижами», – Politіcо





Про це пише



За інформацією джерел видання, Україна використала для атаки на авіабази "Дягіляво" і "Енгельс" модифіковані оперативно-тактичні розвідувальні безпілотники Ту-141, що залишилися з радянських часів.



Politico наголошує, що це демонструє здатність української оборонної промисловості до інновацій, навіть якщо Росія купує дешеві іранські безпілотники. Також атака на аеродроми демонструє, що ЗСУ здатні завдавати ударів усередині російської території.



Співробітник українського уряду, на якого посилається видання, вважає, що ключовим фактором успіху була несподіваність, і Росія просто "не очікувала нічого подібного".



Видання нагадує, що "Укроборонпром" протягом кількох місяців заявляв, що працює над програмою створення безпілотників із дальністю близько тисячі км, але не розкривав подробиць проекту. У жовтні компанія опублікувала у Facebook повідомлення про те, що "наносить останні штрихи".



Довідково: Defense Express повідомляє, що Ту-141 "Стриж" – дрон 70-х років, який може розвивати трансзвукову швидкість 950-1100 км/год та вміє літати на низькій висоті до 10 метрів. Дальність польоту – до 1000 км. Видання припускає, що радянські дрони Ту-141 "Стриж" та Ту-143 "Рейс" могли отримати нову навігаційну апаратуру для більш точних ударів.



"Тобто мова йде про перетворення цих радянських БПЛА на справжні крилаті ракети наземного базування і, відверто, це найкраще що можливо було зробити з Ту-141 "Стриж" та Ту-143 "Рейс", бо до 2022 року їх скоріше розглядали, як просто мішені для тренування розрахунків ЗРК", - йдеться в повідомленні.



Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.



Міністерство оборони Росії офіційно прокоментувало вибухи на російських аеродромах "Дягіляєво" та "Енгельс". Там заявили, що ударів завдав "київський режим".



The New York Times з посиланням на джерела повідомляло, що ударів нібито завдала Україна, а один із них координувався українськими спецслужбами.



Українська сторона не брала на себе відповідальність за удари по аеродромах. У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора – "це відповідальність держави-агресора".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна завдала ударів по двох російських авіабазах 5 грудня, використовуючи модифіковані радянські безпілотники Ту-141 "Стриж".Про це пише Українська правда з посиланням на Politico.За інформацією джерел видання, Україна використала для атаки на авіабази "Дягіляво" і "Енгельс" модифіковані оперативно-тактичні розвідувальні безпілотники Ту-141, що залишилися з радянських часів.Politico наголошує, що це демонструє здатність української оборонної промисловості до інновацій, навіть якщо Росія купує дешеві іранські безпілотники. Також атака на аеродроми демонструє, що ЗСУ здатні завдавати ударів усередині російської території.Співробітник українського уряду, на якого посилається видання, вважає, що ключовим фактором успіху була несподіваність, і Росія просто "не очікувала нічого подібного".Видання нагадує, що "Укроборонпром" протягом кількох місяців заявляв, що працює над програмою створення безпілотників із дальністю близько тисячі км, але не розкривав подробиць проекту. У жовтні компанія опублікувала у Facebook повідомлення про те, що "наносить останні штрихи".Defense Express повідомляє, що Ту-141 "Стриж" – дрон 70-х років, який може розвивати трансзвукову швидкість 950-1100 км/год та вміє літати на низькій висоті до 10 метрів. Дальність польоту – до 1000 км. Видання припускає, що радянські дрони Ту-141 "Стриж" та Ту-143 "Рейс" могли отримати нову навігаційну апаратуру для більш точних ударів."Тобто мова йде про перетворення цих радянських БПЛА на справжні крилаті ракети наземного базування і, відверто, це найкраще що можливо було зробити з Ту-141 "Стриж" та Ту-143 "Рейс", бо до 2022 року їх скоріше розглядали, як просто мішені для тренування розрахунків ЗРК", - йдеться в повідомленні.Зранку 5 грудня російські ЗМІ повідомили, що на аеродромі під російською Рязанню вибухнув бензовоз, а на аеродромі в Саратовській області безпілотник впав на бомбардувальники.Міністерство оборони Росії офіційно прокоментувало вибухи на російських аеродромах "Дягіляєво" та "Енгельс". Там заявили, що ударів завдав "київський режим".The New York Times з посиланням на джерела повідомляло, що ударів нібито завдала Україна, а один із них координувався українськими спецслужбами.Українська сторона не брала на себе відповідальність за удари по аеродромах. У Головному управлінні розвідки Міноборони України зазначили, що усе що відбувається на території держави-агресора – "це відповідальність держави-агресора".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію