На Старовижівщині затримали двох молодиків із наркотиками





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Наркотичну та психотропну речовину вилучили та направили для проведення експертизи.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 8 грудня, правоохоронці у селі Буцин Ковельського району затримали двох 22-річних чоловіків із забороненими речовинами – марихуаною та Альфа «PVP».Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Наркотичну та психотропну речовину вилучили та направили для проведення експертизи.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію