На Старовижівщині затримали двох молодиків із наркотиками

На Старовижівщині затримали двох молодиків із наркотиками
Учора, 8 грудня, правоохоронці у селі Буцин Ковельського району затримали двох 22-річних чоловіків із забороненими речовинами – марихуаною та Альфа «PVP».

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Наркотичну та психотропну речовину вилучили та направили для проведення експертизи.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

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Теги: наркотики, Буцин
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