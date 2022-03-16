Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 14:44
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили волинянина Віталія Прокопчука.
Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Державну нагороду сьогодні, 9 грудня 2022 року, вручили рідним загиблого Героя.
Військовослужбовець 14 ОМБР став на захист держави у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Однак, у березні він героїчно загинув під час виконання бойового завдання.
Відтак, Указом Президента України №140/2022 від 16.03.2022 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.
Державну нагороду сьогодні, 9 грудня 2022 року, вручили рідним загиблого Героя.
Військовослужбовець 14 ОМБР став на захист держави у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Однак, у березні він героїчно загинув під час виконання бойового завдання.
Відтак, Указом Президента України №140/2022 від 16.03.2022 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
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Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 14:44
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