Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили волинянина Віталія Прокопчука.

Про це повідомив голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Державну нагороду сьогодні, 9 грудня 2022 року, вручили рідним загиблого Героя.

Військовослужбовець 14 ОМБР став на захист держави у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Однак, у березні він героїчно загинув під час виконання бойового завдання.

Відтак, Указом Президента України №140/2022 від 16.03.2022 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»



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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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