Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

Віталія Прокопчука.



Про це Юрій Погуляйко.



Державну нагороду сьогодні, 9 грудня 2022 року, вручили рідним загиблого Героя.



Військовослужбовець 14 ОМБР став на захист держави у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Однак, у березні він героїчно загинув під час виконання бойового завдання.



Відтак, Указом Президента України №140/2022 від 16.03.2022 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Орденом «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили волинянинаПро це повідомив голова Волинської ОВАДержавну нагороду сьогодні, 9 грудня 2022 року, вручили рідним загиблого Героя.Військовослужбовець 14 ОМБР став на захист держави у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Однак, у березні він героїчно загинув під час виконання бойового завдання.Відтак, Указом Президента України №140/2022 від 16.03.2022 року нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня (посмертно).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію