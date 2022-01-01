Українців попередили про небезпечні електронні листи про дрони-камікадзе





Як повідомили у пресслужбі



Зазначається, листи з темою "Як розпізнати дрон-камікадзе" надходять начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, доменне ім'я якої зареєстроване місяць тому – 8 листопада 2022 року.



У Держспецзв’язку попередили, що у результаті відкриття електронного листа на пристрій буде завантажений файл, який класифіковано як шкідливу програму, що розроблена з використанням мови програмування Delphi.



"Основний функціонал програми – збір інформації про комп’ютер (ім'я хоста, ім'я користувача, розрядність, версія ОС, значення змінних середовища), запуск EXE/DLL файлів, відображення списку файлів та їх вивантаження, а також створення та ексфільтрація знімків екрану", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України попередили про розсилання електронних листів із небезпечним вкладенням на тему іранських дронів-камікадзе Shahed-136.Як повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку , інформація про розсилання нових небезпечних листів надійшла 8 грудня від фахівців підрозділу кібербезпеки АТ "Укрзалізниця".Зазначається, листи з темою "Як розпізнати дрон-камікадзе" надходять начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, доменне ім'я якої зареєстроване місяць тому – 8 листопада 2022 року.У Держспецзв’язку попередили, що у результаті відкриття електронного листа на пристрій буде завантажений файл, який класифіковано як шкідливу програму, що розроблена з використанням мови програмування Delphi."Основний функціонал програми – збір інформації про комп’ютер (ім'я хоста, ім'я користувача, розрядність, версія ОС, значення змінних середовища), запуск EXE/DLL файлів, відображення списку файлів та їх вивантаження, а також створення та ексфільтрація знімків екрану", - йдеться в повідомленні.

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