Українців попередили про небезпечні електронні листи про дрони-камікадзе

Українців попередили про небезпечні електронні листи про дрони-камікадзе
У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України попередили про розсилання електронних листів із небезпечним вкладенням на тему іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

Як повідомили у пресслужбі Держспецзв’язку, інформація про розсилання нових небезпечних листів надійшла 8 грудня від фахівців підрозділу кібербезпеки АТ "Укрзалізниця".

Зазначається, листи з темою "Як розпізнати дрон-камікадзе" надходять начебто від імені Державної служби України з надзвичайних ситуацій, доменне ім'я якої зареєстроване місяць тому – 8 листопада 2022 року.

У Держспецзв’язку попередили, що у результаті відкриття електронного листа на пристрій буде завантажений файл, який класифіковано як шкідливу програму, що розроблена з використанням мови програмування Delphi.

"Основний функціонал програми – збір інформації про комп’ютер (ім'я хоста, ім'я користувача, розрядність, версія ОС, значення змінних середовища), запуск EXE/DLL файлів, відображення списку файлів та їх вивантаження, а також створення та ексфільтрація знімків екрану", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електронні листи, хакери, дрони, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Луцьк започатковує партнерство з містами США
Сьогодні, 15:53
Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівщини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
Українців попередили про небезпечні електронні листи про дрони-камікадзе
Сьогодні, 15:03
Шахраї обдурили волинянку через фейкове повідомлення про соціальну допомогу від ООН
Сьогодні, 14:55
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 14:44
Схожі новини
На Волині ввечері дорогою до пацієнта застрягла «швидка». ФОТО На Волині ввечері дорогою до пацієнта застрягла «швидка». ФОТО
07 грудень, 09:00
У селі на Волині з`явився підрозділ пожежної охорони. ФОТО У селі на Волині з`явився підрозділ пожежної охорони. ФОТО
07 грудень, 06:31
За тиждень на Волині сталося 24 пожежі: є загиблі За тиждень на Волині сталося 24 пожежі: є загиблі
05 грудень, 10:15
На Волині через коротке замикання загорілася котельня будинку. ФОТО На Волині через коротке замикання загорілася котельня будинку. ФОТО
04 грудень, 12:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго
Сьогодні, 16:22
 0
Луцьк започатковує партнерство з містами США
Сьогодні, 15:53
 0
Волинські рятувальники повернулися із деокупованих територій Чернігівщини. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:37
 0
Українців попередили про небезпечні електронні листи про дрони-камікадзе
Сьогодні, 15:03
 0
Шахраї обдурили волинянку через фейкове повідомлення про соціальну допомогу від ООН
Сьогодні, 14:55
 0
Медіа
відео
1/8