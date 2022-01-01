Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО

Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО
Теплопостачальне підприємство «Володимиртепло» сьогодні отримало ще 3 генератори, які були придбані за кошти місцевого бюджету.

Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.

Генератори потужністю 28 кіловатів забезпечуватимуть безперебійну роботу котелень на вулицях Луцькій, 103, 221 та Князя Василька, 3.

«Найближчими тижнями очікуємо на постачання ще восьми генераторів. Відтак усі міські котельні зможуть постачати тепло у домівки містян навіть у випадку вимкнень електроживлення», – зазначив мер Володимира.
Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО
Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: генератори, котельні, Володимир
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 17:25
Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону РПЦ та підлеглих їй структур
Сьогодні, 17:12
Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго
Сьогодні, 16:22
Луцьк започатковує партнерство з містами США
Сьогодні, 15:53
Схожі новини
Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла» Як блекаут вплинув на роботу «Луцьктепла»
08 грудень, 15:47
У місті на Волині загорівся автомобіль. ФОТО У місті на Волині загорівся автомобіль. ФОТО
05 грудень, 21:13
У Володимирі прикрасять живу ялинку У Володимирі прикрасять живу ялинку
05 грудень, 10:53
За місяць через Волинь ввезли в Україну 15 тисяч генераторів За місяць через Волинь ввезли в Україну 15 тисяч генераторів
02 грудень, 17:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині – спалах гепатиту А
Сьогодні, 18:00
 0
УПІЙМАТИ ФЕЙК: 10 способів розпізнати недостовірну інформацію в інтернеті
Сьогодні, 17:43
 0
У Луцьку розшукують осіб, яких підозрюють у крадіжках. ФОТО
Сьогодні, 17:25
 0
Комітет Ради підтримав законопроєкт про заборону РПЦ та підлеглих їй структур
Сьогодні, 17:12
 0
Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8