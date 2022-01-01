Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО
Сьогодні, 16:46
Теплопостачальне підприємство «Володимиртепло» сьогодні отримало ще 3 генератори, які були придбані за кошти місцевого бюджету.
Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
Генератори потужністю 28 кіловатів забезпечуватимуть безперебійну роботу котелень на вулицях Луцькій, 103, 221 та Князя Василька, 3.
«Найближчими тижнями очікуємо на постачання ще восьми генераторів. Відтак усі міські котельні зможуть постачати тепло у домівки містян навіть у випадку вимкнень електроживлення», – зазначив мер Володимира.
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Про це повідомив міський голова Ігор Пальонка.
Генератори потужністю 28 кіловатів забезпечуватимуть безперебійну роботу котелень на вулицях Луцькій, 103, 221 та Князя Василька, 3.
«Найближчими тижнями очікуємо на постачання ще восьми генераторів. Відтак усі міські котельні зможуть постачати тепло у домівки містян навіть у випадку вимкнень електроживлення», – зазначив мер Володимира.
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