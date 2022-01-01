Волинське місто отримало генератори для котелень. ФОТО





Про це Ігор Пальонка.



Генератори потужністю 28 кіловатів забезпечуватимуть безперебійну роботу котелень на вулицях Луцькій, 103, 221 та Князя Василька, 3.



«Найближчими тижнями очікуємо на постачання ще восьми генераторів. Відтак усі міські котельні зможуть постачати тепло у домівки містян навіть у випадку вимкнень електроживлення», – зазначив мер Володимира.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Теплопостачальне підприємство «Володимиртепло» сьогодні отримало ще 3 генератори, які були придбані за кошти місцевого бюджету.Про це повідомив міський головаГенератори потужністю 28 кіловатів забезпечуватимуть безперебійну роботу котелень на вулицях Луцькій, 103, 221 та Князя Василька, 3.«Найближчими тижнями очікуємо на постачання ще восьми генераторів. Відтак усі міські котельні зможуть постачати тепло у домівки містян навіть у випадку вимкнень електроживлення», – зазначив мер Володимира.

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