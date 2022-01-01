Луцьк започатковує партнерство з містами США: добрі новини від ВолиньPost за 9 грудня
Сьогодні, 21:15
Від початку повномасштабного вторгнення рашистів, здавалося, увесь світ став сірим, а хорошим та світлим новинам у ньому нібито немає місця. Однак наші журналісти щовечора переконують у протилежному: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати!
Наприклад, сьогодні, 9 грудня, ми писали про таке:
Волинська студентка – переможниця всеукраїнського кулінарного конкурсу. ФОТО
Студентка освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» Луцького національного технічного університету Ірина Волошенюк стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу кулінарного мистецтва «Битва смаків».
Так, в рамках номінації «Другі страви», вікової категорії «Молодь» конкурсна робота «Волинське ціп’я» виборола перше місце.
Специфіка конкурсу полягала не лише у приготуванні унікальної страви, але й в презентації процесу «кулінарної магії» та власне особливостей й специфіки готового виробу.
Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ
Жителька села Заріччя на Володимирщині Валентина Борусевич отримала гран-прі у Міжнародному благодійному конкурсі мистецтв «Осіння казка - Берлін 2022», одночасно допомагаючи цим ЗСУ.
Волинянка виставила на огляд журі свої блокноти, розписані фарбами особливим методом - крапками та краплинками.
«Я дуже довго йшла до цієї нагороди, - розповідає пані Валентина. - Завжди сподівалася, що хтось оцінить моє мистецтво, як не в Україні, то хоч за кордоном. Так і сталося».
Росія втратила у загарбницькій війні 93 400 вояків
Росія втратила у війні з Україною 93 390 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу — близько 93390 (+310) осіб,
▪️ танків — 2937 (+0) од,
▪️ бойових броньованих машин — 5912 (+1) од,
▪️ артилерійських систем — 1926 (+1) од,
▪️ РСЗВ — 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО — 211 (+0) од,
▪️ літаків — (+0) од,
▪️ гелікоптерів — 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1603 (+0),
▪️ крилатих ракет — 592 (+0),
▪️ кораблів/катерів — 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4531 (+3) од,
▪️ спеціальної техніки — 164 (+0).
Україна вже повернула 1331 військових з російського полону, – Зеленський
Держава буде робити все для повернення усіх українців - дітей, дорослих, військовополонених, політв’язнів, - які силою утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях нашої держави.
Про це під час конференції «Права людини за темних часів» заявив президент України Володимир Зеленський.
"Нам вже вдалося повернути 1331 українських воїнів. І я дуже пишаюся цим результатом нашої держави. Це захист наших людей, де вони б не були. Ми повинні повертати усіх. Це наш обов’язок", - сказав він він.
Луцьк започатковує партнерство з містами США
Сьогодні, 9 грудня, Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з Почесним консулом України в Сієтлі (США) Валерієм Голобородьком та членом оргкомітету Національного молитовного сніданку Америки Михайлом Жовнером.
Зокрема, Валерій Голобородько, який за океаном активно співпрацює з українською діаспорою, акцентував увагу на можливих напрямках взаємодії Луцька з містом Кент (штат Вашингтон).
Тему започаткування міжнародного партнерства продовжив Михайло Жовнер, який передав Ігорю Поліщуку пропозицію від органу влади міста Еммітсбург (штат Меріленд) про встановлення партнерських відносин із Луцьком.
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Наприклад, сьогодні, 9 грудня, ми писали про таке:
Волинська студентка – переможниця всеукраїнського кулінарного конкурсу. ФОТО
Студентка освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» Луцького національного технічного університету Ірина Волошенюк стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу кулінарного мистецтва «Битва смаків».
Так, в рамках номінації «Другі страви», вікової категорії «Молодь» конкурсна робота «Волинське ціп’я» виборола перше місце.
Специфіка конкурсу полягала не лише у приготуванні унікальної страви, але й в презентації процесу «кулінарної магії» та власне особливостей й специфіки готового виробу.
Волинська майстриня перемогла на міжнародному конкурсі, допомагаючи ЗСУ
Жителька села Заріччя на Володимирщині Валентина Борусевич отримала гран-прі у Міжнародному благодійному конкурсі мистецтв «Осіння казка - Берлін 2022», одночасно допомагаючи цим ЗСУ.
Волинянка виставила на огляд журі свої блокноти, розписані фарбами особливим методом - крапками та краплинками.
«Я дуже довго йшла до цієї нагороди, - розповідає пані Валентина. - Завжди сподівалася, що хтось оцінить моє мистецтво, як не в Україні, то хоч за кордоном. Так і сталося».
Росія втратила у загарбницькій війні 93 400 вояків
Росія втратила у війні з Україною 93 390 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали:
▪️ особового складу — близько 93390 (+310) осіб,
▪️ танків — 2937 (+0) од,
▪️ бойових броньованих машин — 5912 (+1) од,
▪️ артилерійських систем — 1926 (+1) од,
▪️ РСЗВ — 395 (+0) од,
▪️ засобів ППО — 211 (+0) од,
▪️ літаків — (+0) од,
▪️ гелікоптерів — 264 (+0) од,
▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1603 (+0),
▪️ крилатих ракет — 592 (+0),
▪️ кораблів/катерів — 16 (+0) од,
▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4531 (+3) од,
▪️ спеціальної техніки — 164 (+0).
Україна вже повернула 1331 військових з російського полону, – Зеленський
Держава буде робити все для повернення усіх українців - дітей, дорослих, військовополонених, політв’язнів, - які силою утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях нашої держави.
Про це під час конференції «Права людини за темних часів» заявив президент України Володимир Зеленський.
"Нам вже вдалося повернути 1331 українських воїнів. І я дуже пишаюся цим результатом нашої держави. Це захист наших людей, де вони б не були. Ми повинні повертати усіх. Це наш обов’язок", - сказав він він.
Луцьк започатковує партнерство з містами США
Сьогодні, 9 грудня, Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся з Почесним консулом України в Сієтлі (США) Валерієм Голобородьком та членом оргкомітету Національного молитовного сніданку Америки Михайлом Жовнером.
Зокрема, Валерій Голобородько, який за океаном активно співпрацює з українською діаспорою, акцентував увагу на можливих напрямках взаємодії Луцька з містом Кент (штат Вашингтон).
Тему започаткування міжнародного партнерства продовжив Михайло Жовнер, який передав Ігорю Поліщуку пропозицію від органу влади міста Еммітсбург (штат Меріленд) про встановлення партнерських відносин із Луцьком.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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