Луцьк започатковує партнерство з містами США: добрі новини від ВолиньPost за 9 грудня

Від початку повномасштабного вторгнення рашистів, здавалося, увесь світ став сірим, а хорошим та світлим новинам у ньому нібито немає місця. Однак наші журналісти щовечора переконують у протилежному: позитивні новини є завжди, і їх обов'язково треба читати!Наприклад, сьогодні, 9 грудня, ми писали про таке:Студентка освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» Луцького національного технічного університетустала лауреатом Всеукраїнського конкурсу кулінарного мистецтва «Битва смаків».Так, в рамках номінації «Другі страви», вікової категорії «Молодь» конкурсна робота «Волинське ціп’я» виборола перше місце.Специфіка конкурсу полягала не лише у приготуванні унікальної страви, але й в презентації процесу «кулінарної магії» та власне особливостей й специфіки готового виробу.Жителька села Заріччя на Володимирщиніотримала гран-прі у Міжнародному благодійному конкурсі мистецтв «Осіння казка - Берлін 2022», одночасно допомагаючи цим ЗСУ.Волинянка виставила на огляд журі свої блокноти, розписані фарбами особливим методом - крапками та краплинками.«Я дуже довго йшла до цієї нагороди, - розповідає пані Валентина. - Завжди сподівалася, що хтось оцінить моє мистецтво, як не в Україні, то хоч за кордоном. Так і сталося».Росія втратила у війні з Україною 93 390 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 09.12 орієнтовно склали:▪️ особового складу — близько 93390 (+310) осіб,▪️ танків — 2937 (+0) од,▪️ бойових броньованих машин — 5912 (+1) од,▪️ артилерійських систем — 1926 (+1) од,▪️ РСЗВ — 395 (+0) од,▪️ засобів ППО — 211 (+0) од,▪️ літаків — (+0) од,▪️ гелікоптерів — 264 (+0) од,▪️ БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1603 (+0),▪️ крилатих ракет — 592 (+0),▪️ кораблів/катерів — 16 (+0) од,▪️ автомобільної техніки та автоцистерн — 4531 (+3) од,▪️ спеціальної техніки — 164 (+0).Держава буде робити все для повернення усіх українців - дітей, дорослих, військовополонених, політв’язнів, - які силою утримуються на території Російської Федерації та тимчасово окупованих територіях нашої держави.Про це під час конференції «Права людини за темних часів» заявив президент України"Нам вже вдалося повернути 1331 українських воїнів. І я дуже пишаюся цим результатом нашої держави. Це захист наших людей, де вони б не були. Ми повинні повертати усіх. Це наш обов’язок", - сказав він він.Сьогодні, 9 грудня, Луцький міський головазустрівся з Почесним консулом України в Сієтлі (США)та членом оргкомітету Національного молитовного сніданку АмерикиЗокрема,, який за океаном активно співпрацює з українською діаспорою, акцентував увагу на можливих напрямках взаємодії Луцька з містом Кент (штат Вашингтон).Тему започаткування міжнародного партнерства продовжив, який передав Ігорю Поліщуку пропозицію від органу влади міста Еммітсбург (штат Меріленд) про встановлення партнерських відносин із Луцьком.