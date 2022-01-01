Де і коли на Волині завтра вимикатимуть електроенергію. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
09 грудень, 23:44
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.
У «Волиньобленерго» запевняють, що роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту.
Однак енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком, коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
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У «Волиньобленерго» запевняють, що роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту.
Однак енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком, коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.
ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ НА ВОЛИНІ НА 10 ГРУДНЯ
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