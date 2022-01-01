Де і коли на Волині завтра вимикатимуть електроенергію. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ

Де і коли на Волині завтра вимикатимуть електроенергію. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.

У «Волиньобленерго» запевняють, що роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту.

Однак енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком, коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ НА ВОЛИНІ НА 10 ГРУДНЯ


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, графіки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Де і коли на Волині завтра вимикатимуть електроенергію. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
09 грудень, 23:44
«НА ЩИТІ»: завтра вранці Волинь зустріне загиблих Героїв
09 грудень, 23:20
В Україні вперше безкоштовно стали доступні ліки від СМА
09 грудень, 22:19
У Луцьку горіла кімната гуртожитку. ВІДЕО
09 грудень, 22:10
Схожі новини
Графіки аварійних відключень не діють: «Волиньобленерго» прокоментували ситуацію зі світлом Графіки аварійних відключень не діють: «Волиньобленерго» прокоментували ситуацію зі світлом
26 листопад, 12:12
Чому українцям іноді світло вимикають не за графіком Чому українцям іноді світло вимикають не за графіком
31 жовтень, 01:00
Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго Дефіцит в енергосистемі залишатиметься протягом зими, – Укренерго
09 грудень, 16:22
Куди пропадає електроенергія, яка належить жителям Ковельщини. ВІДЕО Куди пропадає електроенергія, яка належить жителям Ковельщини. ВІДЕО
08 грудень, 21:03
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
10 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Де і коли на Волині завтра вимикатимуть електроенергію. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ
09 грудень, 23:44
 0
«НА ЩИТІ»: завтра вранці Волинь зустріне загиблих Героїв
09 грудень, 23:20
 0
В Україні вперше безкоштовно стали доступні ліки від СМА
09 грудень, 22:19
 0
У Луцьку горіла кімната гуртожитку. ВІДЕО
09 грудень, 22:10
 0
Медіа
відео
1/8