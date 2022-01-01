Де і коли на Волині завтра вимикатимуть електроенергію. ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ





У «Волиньобленерго» запевняють, що роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту.



Однак енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком, коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.



ПЕРЕГЛЯНУТИ ГРАФІКИ ВІДКЛЮЧЕНЬ НА ВОЛИНІ НА 10 ГРУДНЯ





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.У «Волиньобленерго» запевняють, що роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту.Однак енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком, коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

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