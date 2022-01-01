У війні з російським окупантом загинув ще один Герой з Волині Олександр Яцина

У війні з російським окупантом загинув ще один Герой з Волині Олександр Яцина
Захищаючи незалежність своєї країни, загинув Олександр Яцина із села Мизове Ковельського району.

Про це повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.

"В бою з рашистським окупантом загинув житель с. Мизове Олександр Яцина. Траурна колона з тілом загиблого Героя прибуде в рідне село, в неділю, 11 грудня, орієнтовно о 10.00 год. Прощання розпочнеться о 12.00 годині біля будинку покійного. Просимо належним чином зустріти та провести загиблого Воїна! Більш детальна інформація буде оприлюднена додатково", - йдеться в повідомленні.
У війні з російським окупантом загинув ще один Герой з Волині Олександр Яцина

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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