У війні з російським окупантом загинув ще один Герой з Волині Олександр Яцина

Олександр Яцина із села Мизове Ковельського району.



Про це Василь Камінський.



"В бою з рашистським окупантом загинув житель с. Мизове Олександр Яцина. Траурна колона з тілом загиблого Героя прибуде в рідне село, в неділю, 11 грудня, орієнтовно о 10.00 год. Прощання розпочнеться о 12.00 годині біля будинку покійного. Просимо належним чином зустріти та провести загиблого Воїна! Більш детальна інформація буде оприлюднена додатково", - йдеться в повідомленні.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захищаючи незалежність своєї країни, загинувіз села Мизове Ковельського району.Про це повідомив голова Старовижівської громади"В бою з рашистським окупантом загинув житель с. Мизове Олександр Яцина. Траурна колона з тілом загиблого Героя прибуде в рідне село, в неділю, 11 грудня, орієнтовно о 10.00 год. Прощання розпочнеться о 12.00 годині біля будинку покійного. Просимо належним чином зустріти та провести загиблого Воїна! Більш детальна інформація буде оприлюднена додатково", - йдеться в повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію