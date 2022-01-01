Зеленський повідомив, в якій області найскладніша ситуація із електрикою

Зеленський повідомив, в якій області найскладніша ситуація із електрикою
Після останньої атаки росіян 5 грудня енергосистема України досі відновлюється. Найскладніша ситуація - в Одеській області. Там станом на вечір 10 грудня понад 1,5 мільйона людей сидять без світла.

Про це повідомив український президент Володимир Зеленський у відеозверненні 10 грудня.

Значний дефіцит електроенергії спостерігається у Львівській, Вінницькій, Київській, Тернопільській, Сумській, Закарпатській, Житомирській, Хмельницькій областях та в місті Києві.

Зеленський додав, що в Одеській області підключили лише критичну інфраструктуру. Та запевнив, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб повернути світло в кожну домівку. На це, за словами презедента, потрібно декілька днів.

"Загалом російські терористи використали проти Одещини 15 "Шахедів". Лише за одну ніч на суботу. Ось це і є справжнє ставлення Росії до Одеси, ставлення до одеситів – свідоме знущання, свідоме намагання принести в місто катастрофу. Нашим захисникам неба вдалося збити 10 дронів із 15. Молодці. На жаль, влучання були критичними, тому потрібен не просто час, щоб відновити електрику... Потрібні не години, а, на жаль, кілька днів. Ми будемо робити все, щоб пришвидшити відновлення", - сказав президент.

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Теги: Зеленський, енергосистема, світло
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