На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Вогнеборці 4-і Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля та 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби за допомоги спеціального інструменту деблокували двох чоловіків із автомобіля та вилучили тіло загиблого під час ДТП у Свидниках.



Рятувальники також вжили заходів для недопущення пожежі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Пізно ввечері у селі Свидники на Ковельщині легковик в’їхав в житловий будинок. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще двоє – постраждало.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Вогнеборці 4-і Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля та 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби за допомоги спеціального інструменту деблокували двох чоловіків із автомобіля та вилучили тіло загиблого під час ДТП у Свидниках.Рятувальники також вжили заходів для недопущення пожежі.

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