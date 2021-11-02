На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 09:03
Пізно ввечері у селі Свидники на Ковельщині легковик в’їхав в житловий будинок. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще двоє – постраждало.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вогнеборці 4-і Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля та 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби за допомоги спеціального інструменту деблокували двох чоловіків із автомобіля та вилучили тіло загиблого під час ДТП у Свидниках.
Рятувальники також вжили заходів для недопущення пожежі.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Вогнеборці 4-і Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля та 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби за допомоги спеціального інструменту деблокували двох чоловіків із автомобіля та вилучили тіло загиблого під час ДТП у Свидниках.
Рятувальники також вжили заходів для недопущення пожежі.
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