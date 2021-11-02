На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО

На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
Пізно ввечері у селі Свидники на Ковельщині легковик в’їхав в житловий будинок. Внаслідок аварії загинув чоловік, ще двоє – постраждало.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вогнеборці 4-і Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковеля та 21-о Державного пожежно-рятувального поста смт Голоби за допомоги спеціального інструменту деблокували двох чоловіків із автомобіля та вилучили тіло загиблого під час ДТП у Свидниках.

Рятувальники також вжили заходів для недопущення пожежі.
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ковельщина, ДТП, смерть, влетів у будинок
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ відбили 11 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:40
Де на Волині не буде світла 11 грудня. ГРАФІК
Сьогодні, 09:05
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 09:03
Кулеба розкритикував роль Московського патріархату у війні
Сьогодні, 08:00
Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні
Сьогодні, 06:40
Схожі новини
На Волині авто на смерть збило 61-річного чоловіка На Волині авто на смерть збило 61-річного чоловіка
02 листопад, 2021, 10:10
На Волині авто на смерть збило 48-річну жінку На Волині авто на смерть збило 48-річну жінку
25 жовтень, 2021, 11:05
Смертельна ДТП на Волині: зіткнулися ВАЗ та Volkswagen Смертельна ДТП на Волині: зіткнулися ВАЗ та Volkswagen
30 серпень, 2021, 15:58
Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево Смертельна ДТП на Волині: водій з'їхав з дороги та влетів у дерево
13 серпень, 2021, 10:54
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ відбили 11 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:40
 0
Де на Волині не буде світла 11 грудня. ГРАФІК
Сьогодні, 09:05
 0
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 09:03
 0
Кулеба розкритикував роль Московського патріархату у війні
Сьогодні, 08:00
 0
Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні
Сьогодні, 06:40
 0
Медіа
відео
1/8