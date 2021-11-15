Де на Волині не буде світла 11 грудня. ГРАФІК

Де на Волині не буде світла 11 грудня. ГРАФІК
Оприлюднили графіки стабілізаційних вимкнень електроенергії на 1 грудня.

Про це повідомили ПрАТ «Волиньобленерго».

Ознайомитись із графіками на 11 грудня можна за ПОСИЛАННЯМ.

В українській енергосистемі зберігається дефіцит потужності через пошкодження ключових об‘єктів магістральних мереж по території України.

У «Волиньобленерго» роблять усе можливе для дотримання графіків стабілізаційних вимкнень у відповідності до виділеного на область ліміту. Однак, енергетики зобов‘язані невідкладно виконувати екстрені відключення поза графіком коли у НЕК «Укренерго» виникає необхідність збалансувати енергосистему аби уникнути аварій на обладнанні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: світло, відключення, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ відбили 11 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:40
Де на Волині не буде світла 11 грудня. ГРАФІК
Сьогодні, 09:05
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 09:03
Кулеба розкритикував роль Московського патріархату у війні
Сьогодні, 08:00
Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні
Сьогодні, 06:40
Схожі новини
Де на Волині не буде світла 8 грудня. ГРАФІКИ Де на Волині не буде світла 8 грудня. ГРАФІКИ
07 грудень, 22:22
Де на Волині не буде світла 7 грудня. ГРАФІКИ Де на Волині не буде світла 7 грудня. ГРАФІКИ
07 грудень, 08:52
У домівках волинян світло не вимикатимуть, – «Волиньобленерго» У домівках волинян світло не вимикатимуть, – «Волиньобленерго»
20 жовтень, 09:17
Де у Луцьку вимкнуть електроенергію завтра, 16 листопада Де у Луцьку вимкнуть електроенергію завтра, 16 листопада
15 листопад, 2021, 19:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ відбили 11 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:40
 0
Де на Волині не буде світла 11 грудня. ГРАФІК
Сьогодні, 09:05
 0
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 09:03
 0
Кулеба розкритикував роль Московського патріархату у війні
Сьогодні, 08:00
 0
Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні
Сьогодні, 06:40
 0
Медіа
відео
1/8