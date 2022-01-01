Курс валют у Луцьку 11 грудня

Курс валют у Луцьку 11 грудня
11 грудня готівковий курс долара становить 39.91, продають його за 40.05.

Про це повідомляє Мінфін.

Євро купують за 41,62, а продають за 41.80.

Щодо польського злотого, то його купують за 8.75, а продають за 8,95.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ЗСУ ліквідували уже понад 94 000 російських військових
Сьогодні, 10:40
Курс валют у Луцьку 11 грудня
Сьогодні, 10:00
ЗСУ відбили 11 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:40
Де на Волині не буде світла 11 грудня. ГРАФІК
Сьогодні, 09:05
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 09:03
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 7 грудня Курс валют у Луцьку 7 грудня
07 грудень, 09:10
Курс валют у Луцьку 26 листопада Курс валют у Луцьку 26 листопада
26 листопад, 09:44
Курс валют у Луцьку 25 листопада Курс валют у Луцьку 25 листопада
25 листопад, 09:11
Курс валют у Луцьку 19 листопада Курс валют у Луцьку 19 листопада
19 листопад, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЗСУ ліквідували уже понад 94 000 російських військових
Сьогодні, 10:40
 0
Курс валют у Луцьку 11 грудня
Сьогодні, 10:00
 0
ЗСУ відбили 11 атак окупантів. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:40
 0
Де на Волині не буде світла 11 грудня. ГРАФІК
Сьогодні, 09:05
 0
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 09:03
 0
Медіа
відео
1/8