ЗСУ ліквідували уже понад 94 000 російських військових

ЗСУ ліквідували уже понад 94 000 російських військових
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 380 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 94 тисячі військових вбитими.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:

- особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2942 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
- артилерійських систем - 1928 (+1) од,
- РСЗВ - 397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

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Теги: втрати окупантів
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