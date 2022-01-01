ЗСУ ліквідували уже понад 94 000 російських військових





Про це



Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:



- особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 2942 (+2) од,

- бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,

- артилерійських систем - 1928 (+1) од,

- РСЗВ - 397 (+0) од,

- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,

- літаків - 281 (+0) од,

- гелікоптерів - 264 (+0) од,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),

- крилаті ракети ‒ 592 (+0),

- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,

- спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 380 окупантів. Загалом від початку повномасштабної війни Росія втратила вже понад 94 тисячі військових вбитими.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,- танків ‒ 2942 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,- артилерійських систем - 1928 (+1) од,- РСЗВ - 397 (+0) од,- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,- літаків - 281 (+0) од,- гелікоптерів - 264 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),- крилаті ракети ‒ 592 (+0),- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,- спеціальна техніка ‒ 167 (+0).

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