Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області

Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області
Минулої доби суботи, 10 грудня, війська росії обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак ворога постраждав чоловік.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синегубов у Telegram.

Ворог обстріляв населені пункти Західне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрелеча, Зелене, Стариця, Огурцове, Варварівка, Черняків, Чавунівка, Дворічна та Рідкодуб.

У селі Підлиман в Ізюмському районі внаслідок атаки поранення отримав 60-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізовано у тяжкому стані.


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Теги: РФ, Харківська область, обстріли
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