Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області





Про це Олег Синегубов у Telegram.



Ворог обстріляв населені пункти Західне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрелеча, Зелене, Стариця, Огурцове, Варварівка, Черняків, Чавунівка, Дворічна та Рідкодуб.



У селі Підлиман в Ізюмському районі внаслідок атаки поранення отримав 60-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізовано у тяжкому стані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Минулої доби суботи, 10 грудня, війська росії обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак ворога постраждав чоловік.Про це повідомляє голова Харківської ОВАу Telegram.Ворог обстріляв населені пункти Західне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрелеча, Зелене, Стариця, Огурцове, Варварівка, Черняків, Чавунівка, Дворічна та Рідкодуб.У селі Підлиман в Ізюмському районі внаслідок атаки поранення отримав 60-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізовано у тяжкому стані.

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