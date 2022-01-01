Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області
Сьогодні, 12:00
Минулої доби суботи, 10 грудня, війська росії обстріляли 15 населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак ворога постраждав чоловік.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синегубов у Telegram.
Ворог обстріляв населені пункти Західне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрелеча, Зелене, Стариця, Огурцове, Варварівка, Черняків, Чавунівка, Дворічна та Рідкодуб.
У селі Підлиман в Ізюмському районі внаслідок атаки поранення отримав 60-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізовано у тяжкому стані.
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Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синегубов у Telegram.
Ворог обстріляв населені пункти Західне, Кислівка, Табаївка, Піщане, Крохмальне, Берестове, Стрелеча, Зелене, Стариця, Огурцове, Варварівка, Черняків, Чавунівка, Дворічна та Рідкодуб.
У селі Підлиман в Ізюмському районі внаслідок атаки поранення отримав 60-річного чоловіка. Потерпілого госпіталізовано у тяжкому стані.
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