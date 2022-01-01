BMW-Х5 влетів у будинок на Ковельщині: деталі смертельної ДТП. ФОТО

BMW-Х5 влетів у будинок на Ковельщині: деталі смертельної ДТП. ФОТО
Учора, 10 грудня, близько 22:00 години у селі Свидники 37-річний ковельчанин, керуючи автомобілем BMW-Х5 з’їхав в кювет та зіткнувся з житловим будинком.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Двоє пасажирів, 28-ми та 26-ти років, що перебували у транспортному засобі, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги та проведення обстеження.

У результаті зіткнення будинок та автомобіль зазнали значних ушкоджень.

На місці працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області.

Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.
BMW-Х5 влетів у будинок на Ковельщині: деталі смертельної ДТП. ФОТО
BMW-Х5 влетів у будинок на Ковельщині: деталі смертельної ДТП. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Свидники, ДТП, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія більше не зможе запускати по 100 ракет за раз, – експерт
Сьогодні, 12:44
Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області
Сьогодні, 12:00
BMW-Х5 влетів у будинок на Ковельщині: деталі смертельної ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:19
ЗСУ ліквідували уже понад 94 000 російських військових
Сьогодні, 10:40
Курс валют у Луцьку 11 грудня
Сьогодні, 10:00
Схожі новини
На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО На Ковельщині легковик влетів у будинок: є загиблий. ФОТО
Сьогодні, 09:03
На Волині автомобіль злетів у річку та перекинувся: двоє людей загинули На Волині автомобіль злетів у річку та перекинувся: двоє людей загинули
10 грудень, 14:33
Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв смертельну ДТП у Луцьку Судитимуть волинянина, який п`яним скоїв смертельну ДТП у Луцьку
08 грудень, 10:30
Лучанин, якого на Набережній збило авто, помер у лікарні Лучанин, якого на Набережній збило авто, помер у лікарні
01 грудень, 21:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія більше не зможе запускати по 100 ракет за раз, – експерт
Сьогодні, 12:44
 0
Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області
Сьогодні, 12:00
 0
BMW-Х5 влетів у будинок на Ковельщині: деталі смертельної ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:19
 0
ЗСУ ліквідували уже понад 94 000 російських військових
Сьогодні, 10:40
 0
Курс валют у Луцьку 11 грудня
Сьогодні, 10:00
 0
Медіа
відео
1/8