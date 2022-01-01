BMW-Х5 влетів у будинок на Ковельщині: деталі смертельної ДТП. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.







У результаті зіткнення будинок та автомобіль зазнали значних ушкоджень.



На місці працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 10 грудня, близько 22:00 години у селі Свидники 37-річний ковельчанин, керуючи автомобілем BMW-Х5 з’їхав в кювет та зіткнувся з житловим будинком.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині. Внаслідок автопригоди водій загинув на місці події. Двоє пасажирів, 28-ми та 26-ти років, що перебували у транспортному засобі, отримали тілесні ушкодження. Їх доставили до лікарні для надання медичної допомоги та проведення обстеження.У результаті зіткнення будинок та автомобіль зазнали значних ушкоджень.На місці працювала слідчо-оперативна група ГУНП у Волинській області.Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Триває слідство під час якого будуть з’ясовані усі обставини події.

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