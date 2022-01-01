Росія більше не зможе запускати по 100 ракет за раз, – експерт

Росія більше не зможе запускати по 100 ракет за раз, – експерт
Атаки на авіабази в Росії змусили країну-агресорку розосередити свої бомбардувальники, через що ускладнилось постачання ракет до них. Тож РФ не зможе влаштовувати масовані ракетні атаки по Україні.

Про це військовий експерт Павло Нарожний розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини", пише ТСН.

"Росія, звісно, злякалася і почала ховати свої Ту-195 та Ту-160 від ударів українських дронів. Вони це роблять, щоб розосередити, щоб не було єдиної точки, якою був "Енегельс", "Дягілєво", – пояснив експерт.

"Це дуже сильно б’є по їхній логістиці, дуже важко буде доставляти ракети до їхніх ракетоносців. Тому вони не зможуть робити такі масовані атаки, тобто за раз до 100 ракет стріляти", – зазначив Нарожний.

Він також назвав атаки на два російські аеродроми доволі успішними, незважаючи на пошкодження лише двох бомбардувальників.

"Я думаю, що з часом наші військові відточать свою практику, своє вміння, і ми будемо знищувати 5-10 ракетоносців за одну атаку. Чим більше буде знищено, тим менше буде у росіян можливості по нас стріляти", – сказав експерт.

За його оцінками, навіть за умов ураження 1-2 російських бомбардувальників за одну атаку, за кілька місяців вдасться знищити 30-40% флоту стратегічної авіації РФ.

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