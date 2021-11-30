Волинські рятувальники витягнули з ями песика. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Ввечері, 10 грудня, в селі Світязь рятувальники витягли з 6-метрової ями собачку.
Про це повідомив Володимир Нестеров на своїй сторінці у фейсбуці.
«О 15:27 до служби 101 надійшов дзвінок з проханням про допомогу: під час прогулянки в с. Світязь Ковельського району у глибоку яму впав домашній улюбленець. Звичайно, у рятувальників багато важливих справ, але вони не могли залишитись осторонь», – йдеться у повідомленні.
Порятунок песика пройшов успішно – рятувальники 11-і Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька спустились в яму по висувній драбині.
Собака не травмувався, під час рятувальної операції на руках у вогнеборця вів себе чемно.
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Про це повідомив Володимир Нестеров на своїй сторінці у фейсбуці.
«О 15:27 до служби 101 надійшов дзвінок з проханням про допомогу: під час прогулянки в с. Світязь Ковельського району у глибоку яму впав домашній улюбленець. Звичайно, у рятувальників багато важливих справ, але вони не могли залишитись осторонь», – йдеться у повідомленні.
Порятунок песика пройшов успішно – рятувальники 11-і Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька спустились в яму по висувній драбині.
Собака не травмувався, під час рятувальної операції на руках у вогнеборця вів себе чемно.
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