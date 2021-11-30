Волинські рятувальники витягнули з ями песика. ФОТО





Про це повідомив Володимир Нестеров на своїй сторінці у



«О 15:27 до служби 101 надійшов дзвінок з проханням про допомогу: під час прогулянки в с. Світязь Ковельського району у глибоку яму впав домашній улюбленець. Звичайно, у рятувальників багато важливих справ, але вони не могли залишитись осторонь», – йдеться у повідомленні.



Порятунок песика пройшов успішно – рятувальники 11-і Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька спустились в яму по висувній драбині.



Собака не травмувався, під час рятувальної операції на руках у вогнеборця вів себе чемно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ввечері, 10 грудня, в селі Світязь рятувальники витягли з 6-метрової ями собачку.Про це повідомивна своїй сторінці у фейсбуці «О 15:27 до служби 101 надійшов дзвінок з проханням про допомогу: під час прогулянки в с. Світязь Ковельського району у глибоку яму впав домашній улюбленець. Звичайно, у рятувальників багато важливих справ, але вони не могли залишитись осторонь», – йдеться у повідомленні.Порятунок песика пройшов успішно – рятувальники 11-і Державної пожежно-рятувальної частини смт Шацька спустились в яму по висувній драбині.Собака не травмувався, під час рятувальної операції на руках у вогнеборця вів себе чемно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію