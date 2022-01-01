У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО
Безплатні «гарячі обіди» готують та роздають пів сотні волонтерів у Луцьку. Харчами допомагають людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Про це розповіла розповіла волонтерка Олена Жигуліна, - пише Суспільне.

Започаткували благодійну акцію «Кухня для потребуючих», щоб допомагати окремим категоріям громадян, яким складно про себе подбати під час вимкнення світла, відсутності води та тепла у помешканнях.

«В основному ми готуємо суп або борщ. Має бути щось м’ясне, «костомашки», обрізи, якщо не має, то можуть бути солянка або макарони, якась крупа, щоб було густеньке», – каже Олена Жигуліна.

Готують та доставляють «гарячі обіди» волонтери двічі на тиждень.
У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО

Безплатні обіди волонтери роздають дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, із синдромом Дауна, людям старшого віку та переселенцям, – розповіла благодійниця Анастасія Марків.
У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО

Цього разу «гарячі обіди» отримали 30 вихованців центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя».

«Це дуже актуально, особливо коли зараз холодно, а я ще проживаю на краю Луцька, з собою важко привезти їжу. Нам нещодавно привозили борщ, дуже смачний», – розповіла вихованка центру Альона Стасюк.
У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО

Як зазначила благодійниця Анастасія Марків, минулого року волонтери приготували близько трьох тисяч літрів гарячих супів та компотів, безплатні обіди отримали понад 5 тисяч волинян.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гарячі обіди, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вгризлися у поліські піски». Як луцькі газетярі служать у війську
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
Волинські рятувальники витягнули з ями песика. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Волинський лікар зустрівся із Пампою Римським
Сьогодні, 13:26
Росія більше не зможе запускати по 100 ракет за раз, – експерт
Сьогодні, 12:44
Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Курс валют у Луцьку 11 грудня Курс валют у Луцьку 11 грудня
Сьогодні, 10:00
Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні
Сьогодні, 06:40
11 грудня на Волині: гортаючи календар 11 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Погода у Луцьку на завтра, 11 грудня Погода у Луцьку на завтра, 11 грудня
10 грудень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
 0
Волинські рятувальники витягнули з ями песика. ФОТО
Сьогодні, 14:19
 0
Волинський лікар зустрівся із Пампою Римським
Сьогодні, 13:26
 0
Росія більше не зможе запускати по 100 ракет за раз, – експерт
Сьогодні, 12:44
 0
Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8