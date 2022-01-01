У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО





Про це розповіла розповіла волонтерка Олена Жигуліна, - пише



Започаткували благодійну акцію «Кухня для потребуючих», щоб допомагати окремим категоріям громадян, яким складно про себе подбати під час вимкнення світла, відсутності води та тепла у помешканнях.



«В основному ми готуємо суп або борщ. Має бути щось м’ясне, «костомашки», обрізи, якщо не має, то можуть бути солянка або макарони, якась крупа, щоб було густеньке», – каже Олена Жигуліна.



Готують та доставляють «гарячі обіди» волонтери двічі на тиждень.



Безплатні обіди волонтери роздають дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, із синдромом Дауна, людям старшого віку та переселенцям, – розповіла благодійниця Анастасія Марків.



Цього разу «гарячі обіди» отримали 30 вихованців центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя».



«Це дуже актуально, особливо коли зараз холодно, а я ще проживаю на краю Луцька, з собою важко привезти їжу. Нам нещодавно привозили борщ, дуже смачний», – розповіла вихованка центру Альона Стасюк.



Як зазначила благодійниця Анастасія Марків, минулого року волонтери приготували близько трьох тисяч літрів гарячих супів та компотів, безплатні обіди отримали понад 5 тисяч волинян.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Безплатні «гарячі обіди» готують та роздають пів сотні волонтерів у Луцьку. Харчами допомагають людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.Про це розповіла розповіла волонтерка, - пише Суспільне Започаткували благодійну акцію «Кухня для потребуючих», щоб допомагати окремим категоріям громадян, яким складно про себе подбати під час вимкнення світла, відсутності води та тепла у помешканнях.«В основному ми готуємо суп або борщ. Має бути щось м’ясне, «костомашки», обрізи, якщо не має, то можуть бути солянка або макарони, якась крупа, щоб було густеньке», – каже Олена Жигуліна.Готують та доставляють «гарячі обіди» волонтери двічі на тиждень.Безплатні обіди волонтери роздають дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, із синдромом Дауна, людям старшого віку та переселенцям, – розповіла благодійницяЦього разу «гарячі обіди» отримали 30 вихованців центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя».«Це дуже актуально, особливо коли зараз холодно, а я ще проживаю на краю Луцька, з собою важко привезти їжу. Нам нещодавно привозили борщ, дуже смачний», – розповіла вихованка центруЯк зазначила благодійниця Анастасія Марків, минулого року волонтери приготували близько трьох тисяч літрів гарячих супів та компотів, безплатні обіди отримали понад 5 тисяч волинян.

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