У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
Безплатні «гарячі обіди» готують та роздають пів сотні волонтерів у Луцьку. Харчами допомагають людям, які перебувають у складних життєвих обставинах.
Про це розповіла розповіла волонтерка Олена Жигуліна, - пише Суспільне.
Започаткували благодійну акцію «Кухня для потребуючих», щоб допомагати окремим категоріям громадян, яким складно про себе подбати під час вимкнення світла, відсутності води та тепла у помешканнях.
«В основному ми готуємо суп або борщ. Має бути щось м’ясне, «костомашки», обрізи, якщо не має, то можуть бути солянка або макарони, якась крупа, щоб було густеньке», – каже Олена Жигуліна.
Готують та доставляють «гарячі обіди» волонтери двічі на тиждень.
Безплатні обіди волонтери роздають дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, із синдромом Дауна, людям старшого віку та переселенцям, – розповіла благодійниця Анастасія Марків.
Цього разу «гарячі обіди» отримали 30 вихованців центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя».
«Це дуже актуально, особливо коли зараз холодно, а я ще проживаю на краю Луцька, з собою важко привезти їжу. Нам нещодавно привозили борщ, дуже смачний», – розповіла вихованка центру Альона Стасюк.
Як зазначила благодійниця Анастасія Марків, минулого року волонтери приготували близько трьох тисяч літрів гарячих супів та компотів, безплатні обіди отримали понад 5 тисяч волинян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це розповіла розповіла волонтерка Олена Жигуліна, - пише Суспільне.
Започаткували благодійну акцію «Кухня для потребуючих», щоб допомагати окремим категоріям громадян, яким складно про себе подбати під час вимкнення світла, відсутності води та тепла у помешканнях.
«В основному ми готуємо суп або борщ. Має бути щось м’ясне, «костомашки», обрізи, якщо не має, то можуть бути солянка або макарони, якась крупа, щоб було густеньке», – каже Олена Жигуліна.
Готують та доставляють «гарячі обіди» волонтери двічі на тиждень.
Безплатні обіди волонтери роздають дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, із синдромом Дауна, людям старшого віку та переселенцям, – розповіла благодійниця Анастасія Марків.
Цього разу «гарячі обіди» отримали 30 вихованців центру реабілітації осіб з інвалідністю «Джерело життя».
«Це дуже актуально, особливо коли зараз холодно, а я ще проживаю на краю Луцька, з собою важко привезти їжу. Нам нещодавно привозили борщ, дуже смачний», – розповіла вихованка центру Альона Стасюк.
Як зазначила благодійниця Анастасія Марків, минулого року волонтери приготували близько трьох тисяч літрів гарячих супів та компотів, безплатні обіди отримали понад 5 тисяч волинян.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:10
Волинські рятувальники витягнули з ями песика. ФОТО
Сьогодні, 14:19
Волинський лікар зустрівся із Пампою Римським
Сьогодні, 13:26
Росія більше не зможе запускати по 100 ракет за раз, – експерт
Сьогодні, 12:44
Війська РФ обстріляли 15 населених пунктів Харківської області
Сьогодні, 12:00
Медіа