Завтра на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ запрацює єЧерга для вантажівок

На міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, що на кордоні Волині з Польщею, з 12 грудня буде запущена електронна черга перетину кордону для вантажівок – єЧерга.Як повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури, послуга буде безкоштовною й дозволить знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.Відомство закликає водіїв зареєструватися у сервісі єЧерга, аби «зекономити час та очікувати проїзду через кордон у зручному для себе місці».Також зазначається, що єЧерга є безкоштовним сервісом, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.Ягодин-Дорогуськ вважається одним з найбільш завантажених пунктів.