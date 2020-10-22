Завтра на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ запрацює єЧерга для вантажівок

Завтра на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ запрацює єЧерга для вантажівок
На міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, що на кордоні Волині з Польщею, з 12 грудня буде запущена електронна черга перетину кордону для вантажівок – єЧерга.

Як повідомили у пресслужбі Мінінфраструктури, послуга буде безкоштовною й дозволить знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні.

Відомство закликає водіїв зареєструватися у сервісі єЧерга, аби «зекономити час та очікувати проїзду через кордон у зручному для себе місці».

Також зазначається, що єЧерга є безкоштовним сервісом, в якому перевізники можуть стати в чергу та відстежувати її просування онлайн. Система автоматично надсилатиме сповіщення на телефон водія з приблизним часом перетину кордону.

Ягодин-Дорогуськ вважається одним з найбільш завантажених пунктів.

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Теги: єЧерга, Ягодин-Дорогуськ
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