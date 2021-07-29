На Волині негода повалила дерева. ФОТО

На Волині негода повалила дерева. ФОТО
Волинські рятувальники очистили проїжджі частини доріг від повалених внаслідок негоди дерев.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.

11 грудня волинські рятувальники здійснили розкряжування та прибрали з проїжджих частин поламані гілки та дерева між селищем Голоби та с. Свидники, біля с. Полапи та с. Радовичі Ковельського району. Також очистили дорогу біля с. Прилісне Камінь-Каширського району.

«Ситуація контрольована, до аварійно-рятувальних робіт залучається спеціальна техніка та спецобладнання державних пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС області», – йдеться у повідомленні.
На Волині негода повалила дерева. ФОТО
На Волині негода повалила дерева. ФОТО
На Волині негода повалила дерева. ФОТО
На Волині негода повалила дерева. ФОТО

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Теги: негода, Волинь, дерева
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