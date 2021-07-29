На Волині негода повалила дерева. ФОТО





Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.



11 грудня волинські рятувальники здійснили розкряжування та прибрали з проїжджих частин поламані гілки та дерева між селищем Голоби та с. Свидники, біля с. Полапи та с. Радовичі Ковельського району. Також очистили дорогу біля с. Прилісне Камінь-Каширського району.



«Ситуація контрольована, до аварійно-рятувальних робіт залучається спеціальна техніка та спецобладнання державних пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС області», – йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські рятувальники очистили проїжджі частини доріг від повалених внаслідок негоди дерев.Про це повідомляє пресслужба ДСНС Волині.11 грудня волинські рятувальники здійснили розкряжування та прибрали з проїжджих частин поламані гілки та дерева між селищем Голоби та с. Свидники, біля с. Полапи та с. Радовичі Ковельського району. Також очистили дорогу біля с. Прилісне Камінь-Каширського району.«Ситуація контрольована, до аварійно-рятувальних робіт залучається спеціальна техніка та спецобладнання державних пожежно-рятувальних підрозділів ГУ ДСНС області», – йдеться у повідомленні.

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