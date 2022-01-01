Волинян попереджають про заміновану смугу вздовж кордону з Білоруссю





Про це



“На випадок ймовірного сухопутного вторгнення з північного напрямку фахівцями інженерно-саперних підрозділів нашої бригади вздовж кордону вибудовано систему мінно-вибухових загороджень.



Закликаємо власників авто-, мото-, велотранспорту, а також власників гужових підвід не з’їжджати на узбіччя, а також не користуватися польовими та лісовими дорогами”, – йдеться в повідомленні.



Дозволено пересуватися тільки головними дорогами, які ведуть до населених пунктів у п’ятикілометровій прикордонній смузі. Так само уважними та відповідальними варто бути жителям прикордоння, які пересуваються в пішому порядку.



Ні в якому разі не варто наближатися до огороджених ділянок на полях та в лісах, а також до ділянок, маркованих табличками “Небезпечно, міни!”.



Окрім того, треба беззастережно додержуватися заборони на відвідування тих чи інших лісових масивів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Командування Волинської бригади територіальної оборони закликає жителів області бути вкрай уважними та обережними при відвідуванні п’ятикілометрової смуги вздовж кордону з Республікою Білорусь.Про це повідомили у телеграм-каналі бригади.“На випадок ймовірного сухопутного вторгнення з північного напрямку фахівцями інженерно-саперних підрозділів нашої бригади вздовж кордону вибудовано систему мінно-вибухових загороджень.Закликаємо власників авто-, мото-, велотранспорту, а також власників гужових підвід не з’їжджати на узбіччя, а також не користуватися польовими та лісовими дорогами”, – йдеться в повідомленні.Дозволено пересуватися тільки головними дорогами, які ведуть до населених пунктів у п’ятикілометровій прикордонній смузі. Так само уважними та відповідальними варто бути жителям прикордоння, які пересуваються в пішому порядку.Ні в якому разі не варто наближатися до огороджених ділянок на полях та в лісах, а також до ділянок, маркованих табличками “Небезпечно, міни!”.Окрім того, треба беззастережно додержуватися заборони на відвідування тих чи інших лісових масивів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію