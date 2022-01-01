Загиблого Героя Юрія Повшука навколішки зустріли у центрі Рожища. ФОТО. ВІДЕО

Загиблого Героя Юрія Повшука навколішки зустріли у центрі Рожища. ФОТО. ВІДЕО
Загиблого захисника із села Єлизаветин Рожищенської громади Юрія Повшука 1971 року народження зустріли навколішки у центрі міста.

Громадська панахида відбулась 11 грудня, повідомляє Район.Рожище.

Захисника зустріли поблизу пам’ятного знаку Борцям за волю та незалежність України. Там священнослужителі помолилися за упокій душі убитого, а люди віддали шану пам’яті Юрія.
Загиблого Героя Юрія Повшука навколішки зустріли у центрі Рожища. ФОТО. ВІДЕО

Потім траурний кортеж рушив до рідного дому загиблого захисника на вулиці Прилісна, 55 у селі Єлизаветин. Відспівають загиблого захисника України у Свято-Володимирському храмі в Дубищі.
Загиблого Героя Юрія Повшука навколішки зустріли у центрі Рожища. ФОТО. ВІДЕО

Юрій Повшук загинув 5 грудня поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна пам’ять, честь і шана!

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