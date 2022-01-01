Загиблого Героя Юрія Повшука навколішки зустріли у центрі Рожища. ФОТО. ВІДЕО

Юрія Повшука 1971 року народження зустріли навколішки у центрі міста.



Громадська панахида відбулась 11 грудня, повідомляє



Захисника зустріли поблизу пам’ятного знаку Борцям за волю та незалежність України. Там священнослужителі помолилися за упокій душі убитого, а люди віддали шану пам’яті Юрія.



Потім траурний кортеж рушив до рідного дому загиблого захисника на вулиці Прилісна, 55 у селі Єлизаветин. Відспівають загиблого захисника України у Свято-Володимирському храмі в Дубищі.







Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна пам’ять, честь і шана!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Загиблого захисника із села Єлизаветин Рожищенської громади1971 року народження зустріли навколішки у центрі міста.Громадська панахида відбулась 11 грудня, повідомляє Район.Рожище. Захисника зустріли поблизу пам’ятного знаку Борцям за волю та незалежність України. Там священнослужителі помолилися за упокій душі убитого, а люди віддали шану пам’яті Юрія.Потім траурний кортеж рушив до рідного дому загиблого захисника на вулиці Прилісна, 55 у селі Єлизаветин. Відспівають загиблого захисника України у Свято-Володимирському храмі в Дубищі. Юрій Повшук загинув 5 грудня поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

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