Загиблого Героя Юрія Повшука навколішки зустріли у центрі Рожища. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:19
Загиблого захисника із села Єлизаветин Рожищенської громади Юрія Повшука 1971 року народження зустріли навколішки у центрі міста.
Громадська панахида відбулась 11 грудня, повідомляє Район.Рожище.
Захисника зустріли поблизу пам’ятного знаку Борцям за волю та незалежність України. Там священнослужителі помолилися за упокій душі убитого, а люди віддали шану пам’яті Юрія.
Потім траурний кортеж рушив до рідного дому загиблого захисника на вулиці Прилісна, 55 у селі Єлизаветин. Відспівають загиблого захисника України у Свято-Володимирському храмі в Дубищі.
Юрій Повшук загинув 5 грудня поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна пам’ять, честь і шана!
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Громадська панахида відбулась 11 грудня, повідомляє Район.Рожище.
Захисника зустріли поблизу пам’ятного знаку Борцям за волю та незалежність України. Там священнослужителі помолилися за упокій душі убитого, а люди віддали шану пам’яті Юрія.
Потім траурний кортеж рушив до рідного дому загиблого захисника на вулиці Прилісна, 55 у селі Єлизаветин. Відспівають загиблого захисника України у Свято-Володимирському храмі в Дубищі.
Юрій Повшук загинув 5 грудня поблизу населеного пункту Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним Героя. Вічна пам’ять, честь і шана!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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