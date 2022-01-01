Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 грудня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 12 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, сніг, мокрий сніг.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері очікується дрібний сніг.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері очікується дрібний сніг.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.
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