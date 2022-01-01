Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 грудня





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.



За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері очікується дрібний сніг.





Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 12 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, сніг, мокрий сніг.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері очікується дрібний сніг.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.

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