Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 грудня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 12 грудня
У понеділок, 12 грудня, синоптики прогнозують хмарну погоду, сніг, мокрий сніг.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

На дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура протягом доби від 1° морозу до 4° тепла.

За даними Sinoptik, у Луцьку сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Ввечері очікується дрібний сніг.


Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до -2°.

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Теги: погода, Луцьк, Волинь
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