У МОЗ прогнозують, що інсульти та інфаркти помолодшають на 10-15 років
Сьогодні, 21:45
В Україні у майбутньому значно помолодшають деякі серцево-судинні захворювання, зокрема, інсульти та інфаркти, років на 10-15.
Такий прогноз у телемарафоні озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
«Щодо серцево-судинних захворювань, то це одна з топ-тем, над якою ми наразі працюємо, щоб бути готовими до тих викликів, які нас будуть (очікувати, – ред.) після перемоги України. Інсульти і інфаркти у нас значно помолодшають, років на 10-15. Тобто, категорія людей, у яких зустрічаються ці хвороби, буде набагато молодша», – сказав він.
За його словами, у МОЗ України готуються і до зростання кількості онкологічних хвороб. Він поінформував, що серед факторів, які ускладнюють раннє виявлення і проведення скринінгу – і два роки коронавірусу, і повномасштабна війна з РФ, яка триває вже 10 місяців.
«І ми також маємо підготувати і нашу онкологічну службу, щоб адекватно реагувати на зростання кількості онкологічних захворювань», – уточнив міністр.
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Такий прогноз у телемарафоні озвучив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
«Щодо серцево-судинних захворювань, то це одна з топ-тем, над якою ми наразі працюємо, щоб бути готовими до тих викликів, які нас будуть (очікувати, – ред.) після перемоги України. Інсульти і інфаркти у нас значно помолодшають, років на 10-15. Тобто, категорія людей, у яких зустрічаються ці хвороби, буде набагато молодша», – сказав він.
За його словами, у МОЗ України готуються і до зростання кількості онкологічних хвороб. Він поінформував, що серед факторів, які ускладнюють раннє виявлення і проведення скринінгу – і два роки коронавірусу, і повномасштабна війна з РФ, яка триває вже 10 місяців.
«І ми також маємо підготувати і нашу онкологічну службу, щоб адекватно реагувати на зростання кількості онкологічних захворювань», – уточнив міністр.
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