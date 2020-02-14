Чи називають у Луцьку малюків Джавелінами та Байрактарами





Чи є у Луцьку вже Джавеліни чи Байрактари, видання



Як розповіла керівниця луцького РАЦСу Тетяна Калинович, у Луцьку немає тенденції називати дітей дивними іменами, пов’язаними із війною. Натомість батьки стали надавати перевагу старовинним українським іменам, хоч форми російського типу теж трапляються. Щоправда, таке відбувається нечасто, та і з батьками про це намагаються говорити.



«Обирають звичайні імена, особливо зараз батьки повертаються до більш старовинних варіантів. Також трапляються імена в російській інтерпритації, але ми намагаємося розмовляти з людьми, пояснюючи, що це написання не українського походження та й потім будуть ситуації вже у їхніх дітей із формою по батькові, наприклад, «Нікітович» чи «Давідович», - підкреслює посадовиця.



Водночас Тетяна Калинович зауважує, що й така тенденція вже відходить. Люди стали більш схильними до питомо українських імен, які були у 20-19-му століттях і якими називали дідів-прадідів, як-от Пилип чи Мирон. Останнім часом стало поширеним серез українців ім'я Стефанія, зокрема через назву пісні, з якою українських гурт «Калуш» здобув перемогу на «Євробаченні». Воно нині теж часто реєструється і у луцькому РАЦСі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початком повномасштабного вторгнення в Україні у вжитку почали з'являтися нові терміни: «джавеліни», «байрактари», «хаймарси». Більш того, деякі батьки навіть використовують ці назви в якості імен для своїх дітей.Чи є у Луцьку вже Джавеліни чи Байрактари, видання ВСН поцікавилось у Луцькому РАЦСі.Як розповіла керівниця луцького РАЦСу, у Луцьку немає тенденції називати дітей дивними іменами, пов’язаними із війною. Натомість батьки стали надавати перевагу старовинним українським іменам, хоч форми російського типу теж трапляються. Щоправда, таке відбувається нечасто, та і з батьками про це намагаються говорити.«Обирають звичайні імена, особливо зараз батьки повертаються до більш старовинних варіантів. Також трапляються імена в російській інтерпритації, але ми намагаємося розмовляти з людьми, пояснюючи, що це написання не українського походження та й потім будуть ситуації вже у їхніх дітей із формою по батькові, наприклад, «Нікітович» чи «Давідович», - підкреслює посадовиця.Водночасзауважує, що й така тенденція вже відходить. Люди стали більш схильними до питомо українських імен, які були у 20-19-му століттях і якими називали дідів-прадідів, як-от Пилип чи Мирон. Останнім часом стало поширеним серез українців ім'я Стефанія, зокрема через назву пісні, з якою українських гурт «Калуш» здобув перемогу на «Євробаченні». Воно нині теж часто реєструється і у луцькому РАЦСі.

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