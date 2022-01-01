Тривала відсутність світла погано впливає на психіку людини, – психологи





Про це пише



Електроенергія може зникнути щохвилини. Крім усім зрозумілих побутових проблем, тривале перебування без світла може також впливати на психоемоційний стан людини.



Психологи попереджають, що перебування у темряві підвищує рівень стресу.



«Освітлення сигналізує мозку про помірну безпеку. В безпеці активність мигдалеподібного тіла знижується. Коли світла немає, мигдалеподібне тіло активується, сигналізуючи мозку про небезпеку. Так ми починаємо відчувати страх і тривогу», – розповідає експертка з нейроменеджменту Наталія Кадя.



Крім того, такі відключення світла здатні суттєво впливати на режим дня та якість сну відповідно.



«Наприклад, ви можете страждати від безсоння або частіше бачити нічні жахи», – зазначає психологиня Шепетівського центру ПМСД Маргарита Царьова.



Спеціалісти Telegram-каналу «Психологічна підтримка» розповіли, які заходи можуть допомогти впоратись з новими реаліями життя в умовах відключень електроенергії



– Використовуйте штучні джерела світла. Якщо спати ще не час – спробуйте зайняти себе чимось, продовжуйте активність. Можна почитати книгу, пограти у якісь ігри разом з родиною (карти, монополія, доміно) будь-що підійде.



– Якщо світло з’явилося пізно ввечері, не варто вмикати освітлення на всю потужність. Використовуйте приглушене світло, щоб підготувати свій організм до сну.



– Практикуйте дихальні вправи, адже вони допомагають впоратися зі стресом.



– Намагайтеся не залишатися впродовж тривалого часу без освітлення наодинці.



– Спробуйте розробити новий режим дня, зважаючи на відключення електроенергії. Розуміння розпорядку та послідовності своїх дій в разі тривалої відсутності світла здатне зменшити рівень тривоги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже більше місяця українці живуть в умовах віялових та екстрених відключень електроенергії через російські обстріли критичної інфраструктури України.Про це пише Gazeta.ua. Електроенергія може зникнути щохвилини. Крім усім зрозумілих побутових проблем, тривале перебування без світла може також впливати на психоемоційний стан людини.Психологи попереджають, що перебування у темряві підвищує рівень стресу.«Освітлення сигналізує мозку про помірну безпеку. В безпеці активність мигдалеподібного тіла знижується. Коли світла немає, мигдалеподібне тіло активується, сигналізуючи мозку про небезпеку. Так ми починаємо відчувати страх і тривогу», – розповідає експертка з нейроменеджменту Наталія Кадя.Крім того, такі відключення світла здатні суттєво впливати на режим дня та якість сну відповідно.«Наприклад, ви можете страждати від безсоння або частіше бачити нічні жахи», – зазначає психологиня Шепетівського центру ПМСД Маргарита Царьова.Спеціалісти Telegram-каналу «Психологічна підтримка» розповіли, які заходи можуть допомогти впоратись з новими реаліями життя в умовах відключень електроенергії– Використовуйте штучні джерела світла. Якщо спати ще не час – спробуйте зайняти себе чимось, продовжуйте активність. Можна почитати книгу, пограти у якісь ігри разом з родиною (карти, монополія, доміно) будь-що підійде.– Якщо світло з’явилося пізно ввечері, не варто вмикати освітлення на всю потужність. Використовуйте приглушене світло, щоб підготувати свій організм до сну.– Практикуйте дихальні вправи, адже вони допомагають впоратися зі стресом.– Намагайтеся не залишатися впродовж тривалого часу без освітлення наодинці.– Спробуйте розробити новий режим дня, зважаючи на відключення електроенергії. Розуміння розпорядку та послідовності своїх дій в разі тривалої відсутності світла здатне зменшити рівень тривоги.

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