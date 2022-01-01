Мертві орки та волонтерство: Добрі новини від ВолиньPost за 11 грудня
11 грудень, 23:30
Збройні сили України безперервно нищать ворога, захищаючи Батьківщину уже 291-ий день. Радіємо кожній перемозі наших вояків і щиро віримо, що незабаром святкуватимемо головну!
А поки продовжуємо посилено працювати і щовечора нагадувати своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 11 грудня.
ЗСУ ліквідували уже понад 94 000 російських військових
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 380 окупантів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2942 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
- артилерійських систем - 1928 (+1) од,
- РСЗВ - 397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 167 (+0).
Волинські рятувальники витягнули з ями песика
Ввечері, 10 грудня, в селі Світязь рятувальники витягли з 6-метрової ями собачку. Звичайно, у рятувальників багато важливих справ, але вони не могли залишитись осторонь.
У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди
Безплатні «гарячі обіди» готують та роздають пів сотні волонтерів у Луцьку. Харчами допомагають людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. В основному готують суп або борщ.
Завтра на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ запрацює єЧерга для вантажівок
На міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, що на кордоні Волині з Польщею, з 12 грудня буде запущена електронна черга перетину кордону для вантажівок – єЧерга. Відомство закликає водіїв зареєструватися у сервісі єЧерга, аби «зекономити час та очікувати проїзду через кордон у зручному для себе місці».
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
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А поки продовжуємо посилено працювати і щовечора нагадувати своїм читачам про найдобріші новини цього дня, 11 грудня.
ЗСУ ліквідували уже понад 94 000 російських військових
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 380 окупантів.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2942 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,
- артилерійських систем - 1928 (+1) од,
- РСЗВ - 397 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,
- літаків - 281 (+0) од,
- гелікоптерів - 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),
- крилаті ракети ‒ 592 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,
- спеціальна техніка ‒ 167 (+0).
Волинські рятувальники витягнули з ями песика
Ввечері, 10 грудня, в селі Світязь рятувальники витягли з 6-метрової ями собачку. Звичайно, у рятувальників багато важливих справ, але вони не могли залишитись осторонь.
У Луцьку роздають безкоштовні гарячі обіди
Безплатні «гарячі обіди» готують та роздають пів сотні волонтерів у Луцьку. Харчами допомагають людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. В основному готують суп або борщ.
Завтра на пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ запрацює єЧерга для вантажівок
На міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, що на кордоні Волині з Польщею, з 12 грудня буде запущена електронна черга перетину кордону для вантажівок – єЧерга. Відомство закликає водіїв зареєструватися у сервісі єЧерга, аби «зекономити час та очікувати проїзду через кордон у зручному для себе місці».
Там, на фронті, хлопці і дівчата відстоюють незалежність цілої країни. Наша рубрика - це привід гордитися нашою армією та кожним українцем, які б`ються за кожен дім і кожну людину. Вірте у Збройні сили України! І не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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