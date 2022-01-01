Мертві орки та волонтерство: Добрі новини від ВолиньPost за 11 грудня

Збройні сили України безперервно нищать ворога, захищаючи Батьківщину уже 291-ий день. Радіємо кожній перемозі наших вояків і щиро віримо, що незабаром святкуватимемо головну!А поки продовжуємо посилено працювати і щовечора нагадувати своїм читачам про найдобріші новини цього дня,Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 380 окупантів.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.12 орієнтовно склали:- особового складу ‒ близько 94140 (+380) осіб ліквідовано,- танків ‒ 2942 (+2) од,- бойових броньованих машин ‒ 5920(+3) од,- артилерійських систем - 1928 (+1) од,- РСЗВ - 397 (+0) од,- засоби ППО ‒ 211 (+0) од,- літаків - 281 (+0) од,- гелікоптерів - 264 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1613 (+10),- крилаті ракети ‒ 592 (+0),- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн - 4540 (+5) од,- спеціальна техніка ‒ 167 (+0).Ввечері, 10 грудня, в селі Світязь рятувальники витягли з 6-метрової ями собачку. Звичайно, у рятувальників багато важливих справ, але вони не могли залишитись осторонь.Безплатні «гарячі обіди» готують та роздають пів сотні волонтерів у Луцьку. Харчами допомагають людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. В основному готують суп або борщ.На міжнародному автомобільному пункті пропуску Ягодин-Дорогуськ, що на кордоні Волині з Польщею, з 12 грудня буде запущена електронна черга перетину кордону для вантажівок – єЧерга. Відомство закликає водіїв зареєструватися у сервісі єЧерга, аби «зекономити час та очікувати проїзду через кордон у зручному для себе місці».