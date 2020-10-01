У деяких районах Волині – масові знеструмлення через негоду

Окремі громади Камінь-Каширського та Ковельського районів залишилися без світла через погодні умови.Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації, посилаючись на енергетиків області.За словами Юрія Погуляйка, через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та повалені опори, що спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів. Йдеться про Камінь-Каширську, Ратнівську, Любешівську, Любомльську, Ковельську, Старовижівську та Маневицьку ОТГ."Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад. Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди", - написав очільник ОВА.