У деяких районах Волині – масові знеструмлення через негоду
Сьогодні, 19:53
Окремі громади Камінь-Каширського та Ковельського районів залишилися без світла через погодні умови.
Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, посилаючись на енергетиків області.
За словами Юрія Погуляйка, через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та повалені опори, що спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів. Йдеться про Камінь-Каширську, Ратнівську, Любешівську, Любомльську, Ковельську, Старовижівську та Маневицьку ОТГ.
"Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад. Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди", - написав очільник ОВА.
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Про це повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко, посилаючись на енергетиків області.
За словами Юрія Погуляйка, через негоду в області є значні обриви ліній електропередач та повалені опори, що спричинило масові знеструмлення в мережах Ковельського та Камінь-Каширського районів. Йдеться про Камінь-Каширську, Ратнівську, Любешівську, Любомльську, Ковельську, Старовижівську та Маневицьку ОТГ.
"Найбільше через негоду постраждали електромережі на території Ратнівської та Любомльської громад. Служби «Волиньобленерго» працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів та ліквідації наслідків негоди", - написав очільник ОВА.
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