Сильний сніг та ожеледиця: волинян попереджають про негоду
Сьогодні, 17:00
Волинян попередили про стихійні метеорологічні явища IІ рівня небезпечності (СМЯ ІI) в області та Луцьку.
Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
До кінця доби 11 грудня зі збереження вночі 12 грудня очікується
сильний сніг, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву 15-40 см.
Синоптики попередили про рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.
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Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
До кінця доби 11 грудня зі збереження вночі 12 грудня очікується
сильний сніг, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву 15-40 см.
Синоптики попередили про рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.
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