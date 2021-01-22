Сильний сніг та ожеледиця: волинян попереджають про негоду

Сильний сніг та ожеледиця: волинян попереджають про негоду
Волинян попередили про стихійні метеорологічні явища IІ рівня небезпечності (СМЯ ІI) в області та Луцьку.

Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

До кінця доби 11 грудня зі збереження вночі 12 грудня очікується
сильний сніг, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву 15-40 см.

Синоптики попередили про рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.

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Теги: негода, сніг, ожеледиця, Волинь
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