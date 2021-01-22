Сильний сніг та ожеледиця: волинян попереджають про негоду





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



До кінця доби 11 грудня зі збереження вночі 12 грудня очікується

сильний сніг, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву 15-40 см.



Синоптики попередили про рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинян попередили про стихійні метеорологічні явища IІ рівня небезпечності (СМЯ ІI) в області та Луцьку.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.До кінця доби 11 грудня зі збереження вночі 12 грудня очікуєтьсясильний сніг, мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, утворення снігового покриву 15-40 см.Синоптики попередили про рівень небезпечності – ІІ, помаранчевий.

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