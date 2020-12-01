Продала пачку цигарок: на Волині оштрафували пенсіонерку

Продала пачку цигарок: на Волині оштрафували пенсіонерку
Суддя Рожищенського районного суду В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності пенсіонерки, яка продала пачку цигарок з рук.

Про це йдеться у постанові суду від 24 лютого, передає Район.Рожище.

Жінка 16 січня у місті Рожище продала з рук цигарки «Lifa» без марок акцизного збору встановленого зразка.

Для розгляду справи, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи, до суду не з'явилася, однак подала заяву про визнання своєї вини у вчиненні адміністративного правопорушення та розгляд справи у її відсутності.

Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 156 Адміністративного кодексу, і піддати її штрафу в розмірі 6800 гривень з конфіскацією пачки сигарет «Lifa».

Також вона сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Штраф, пенсіонерка, цигарки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Гостинний двір Прайзлерів у Старому місті: Луцькрада таки має намір передати пам’ятку у користування приватного інвестора
Білорусь використовує зрадника з Волині для створення пропаганди
«МОЛИТВА» НЕ ДОПОМОЖЕ: як «невинні» репости грають на руку ворогу
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході
Сьогодні, 11:43
Продала пачку цигарок: на Волині оштрафували пенсіонерку
Сьогодні, 11:25
ЗСУ знищили понад 152 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:40
На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер
Сьогодні, 10:00
Курс валют у Луцьку 4 березня
Сьогодні, 09:35
Схожі новини
На Волині бабусю, яка продала пачку цигарок, оштрафували на понад 6 тисяч гривень На Волині бабусю, яка продала пачку цигарок, оштрафували на понад 6 тисяч гривень
03 березень, 15:45
Суд оштрафував двох контрабандистів з Волині, які переправляли до Польщі сигарети Суд оштрафував двох контрабандистів з Волині, які переправляли до Польщі сигарети
01 грудень, 2020, 16:43
Волинянин заплатить чималий штраф за контрафактні цигарки Волинянин заплатить чималий штраф за контрафактні цигарки
04 жовтень, 2016, 18:06
У Луцьку врятували пенсіонерку, яка втратила свідомість у власному будинку. ФОТО У Луцьку врятували пенсіонерку, яка втратила свідомість у власному будинку. ФОТО
17 лютий, 11:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Один із підрозділів тероборони Волині тепер воює на Сході
Сьогодні, 11:43
 0
Продала пачку цигарок: на Волині оштрафували пенсіонерку
Сьогодні, 11:25
 0
ЗСУ знищили понад 152 тисячі окупантів. Оприлюднили бойові втрати ворога
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині оголосили штормове попередження через сильний вітер
Сьогодні, 10:00
 0
Курс валют у Луцьку 4 березня
Сьогодні, 09:35
 0
Медіа
відео
1/8