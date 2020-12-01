Продала пачку цигарок: на Волині оштрафували пенсіонерку

В'ячеслав Требик розглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності пенсіонерки, яка продала пачку цигарок з рук.



Про це йдеться у постанові суду від 24 лютого, передає



Жінка 16 січня у місті Рожище продала з рук цигарки «Lifa» без марок акцизного збору встановленого зразка.



Для розгляду справи, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи, до суду не з'явилася, однак подала заяву про визнання своєї вини у вчиненні адміністративного правопорушення та розгляд справи у її відсутності.



Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 156 Адміністративного кодексу, і піддати її штрафу в розмірі 6800 гривень з конфіскацією пачки сигарет «Lifa».



Також вона сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суддя Рожищенського районного судурозглянув справу про притягнення до адміністративної відповідальності пенсіонерки, яка продала пачку цигарок з рук.Про це йдеться у постанові суду від 24 лютого, передає Район.Рожище Жінка 16 січня у місті Рожище продала з рук цигарки «Lifa» без марок акцизного збору встановленого зразка.Для розгляду справи, будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце розгляду справи, до суду не з'явилася, однак подала заяву про визнання своєї вини у вчиненні адміністративного правопорушення та розгляд справи у її відсутності.Суддя постановив визнати жінку винною у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 156 Адміністративного кодексу, і піддати її штрафу в розмірі 6800 гривень з конфіскацією пачки сигарет «Lifa».Також вона сплатить 536 гривень судового збору в дохід держави.

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