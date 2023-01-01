Помер захисник із Волині Микола Терешкевич: у громаді оголосили триденну жалобу
Сьогодні, 14:50
Відійшов у засвіти волинський воїн, житель села Вишнів Микола Терешкевич.
Сумну звістку повідомили на сторінці Вишнівської громади у фейсбуці.
У громаді розповідають, що Терешкевич Микола Григорович народився 12 вересня 1976 року. Разом із дружиною та двома дітьми проживав у селі Вишнів. Із перших днів захищав рідну землю від окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.
«Військовослужбовець був задіяний у здійсненні заходів із забезпечення оборони та відсічі збройної агресії російської федерації на Миколаївщині та під Бахмутом, був поранений. Додому прийшов у короткотривалу відпустку. Помер захисник 3 березня 2023 р. внаслідок тромбозу.
4, 5, 6 березня на території Вишнівської громади оголошуються днями жалоби. У ці жалобні дні прохання до керівників установ, підприємств та організацій територіальної громади приспустити державні прапори на будівлях», – йдеться у повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.
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Сумну звістку повідомили на сторінці Вишнівської громади у фейсбуці.
У громаді розповідають, що Терешкевич Микола Григорович народився 12 вересня 1976 року. Разом із дружиною та двома дітьми проживав у селі Вишнів. Із перших днів захищав рідну землю від окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини.
«Військовослужбовець був задіяний у здійсненні заходів із забезпечення оборони та відсічі збройної агресії російської федерації на Миколаївщині та під Бахмутом, був поранений. Додому прийшов у короткотривалу відпустку. Помер захисник 3 березня 2023 р. внаслідок тромбозу.
4, 5, 6 березня на території Вишнівської громади оголошуються днями жалоби. У ці жалобні дні прохання до керівників установ, підприємств та організацій територіальної громади приспустити державні прапори на будівлях», – йдеться у повідомленні.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття сім’ї Героя.
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