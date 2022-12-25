Чи вимикатимуть на Волині світло у неділю, 5 березня
Сьогодні, 21:36
У неділю, 5 березня, на Волині не встановлено ліміт споживання електроенергії.
Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у неділю.
Зазначається, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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Про це повідомили у ПрАТ «Волиньобленерго».
НЕК «Укренерго» не встановлено ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області у неділю.
Зазначається, що графіки погодинного відключення електроенергії можуть бути застосовані лише у разі зміни НЕК «Укренерго» лімітів потужності на Волинь у певні години протягом дня з метою збалансування об‘єднаної енергосистеми України аби не допустити аварій на обладнанні.
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