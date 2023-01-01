Раміна закрила свій ютуб-канал після скандального інтерв’ю з вагнерівцем

Раміна Есхакзай, яка оскандалилася з інтерв’ю з полоненим бійцем ПВК «Вагнер», заявила підписникам, що закриває свій проєкт на YouTube.



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Журналістка запостила в Інстаграмі знімок заяви про звільнення з посади автора та ведучої каналу за власним бажанням. Заява датується 4 березня.



«У всіх є свій початок і кінець. Я вдячна глядачам за перегляди, коментарі та підписки. Зараз на каналі 1,3 мільйона людей, які майже чотири роки були зі мною», – заявила блогерка. У новому інтерв’ю зі своїм нареченим Євгеном Проніним Раміна розповіла, що вона вестиме новий канал – "Раміна".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ｒａｍｉｎａ Ｅｓｈａｋｚａｉ (@raminalalala)

Нагадаємо, в лютому блогерка Раміна Есхакзай взяла інтерв’ю у полоненого бійця ПВК «Вагнер». Значну частину бесіди Раміна присвятила історії життя полоненого. Розпитувала про сім’ю, важке дитинство тощо. Це викликало багато негативних коментарів в мережі. Як підкреслили деякі інтернет-користувачі, вийшла «сумна історія» про російського солдата, якій не місце в інформаційному просторі. Раміну звинуватили у гонитві за переглядами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Блогерка-мільйонниця та автор ютуб-каналу «Ходят слухи»а, яка оскандалилася з інтерв’ю з полоненим бійцем ПВК «Вагнер», заявила підписникам, що закриває свій проєкт на YouTube.Про це пише Главком Журналістка запостила в Інстаграмі знімок заяви про звільнення з посади автора та ведучої каналу за власним бажанням. Заява датується 4 березня.«У всіх є свій початок і кінець. Я вдячна глядачам за перегляди, коментарі та підписки. Зараз на каналі 1,3 мільйона людей, які майже чотири роки були зі мною», – заявила блогерка. У новому інтерв’ю зі своїм нареченимРаміна розповіла, що вона вестиме новий канал – "Раміна".Нагадаємо, в лютому блогерка Раміна Есхакзай взяла інтерв’ю у полоненого бійця ПВК «Вагнер». Значну частину бесіди Раміна присвятила історії життя полоненого. Розпитувала про сім’ю, важке дитинство тощо. Це викликало багато негативних коментарів в мережі. Як підкреслили деякі інтернет-користувачі, вийшла «сумна історія» про російського солдата, якій не місце в інформаційному просторі. Раміну звинуватили у гонитві за переглядами.

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