5 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження сьогодні у режисера та громадського діяча Сергія Шараєвського (на фото).
Також день народження сьогодні у бізнесменів Олександра Кропиви, Миколи Господарика та актриси обласного академічного театру ляльок, Заслуженої артистки України Лариси Мікоян.
Іменинники цього дня – Лев, Корнилій.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження або день ангела. Зичимо здоров'я, любові й успіхів у всіх починаннях.
5 березня 2009 року відкрили Музей Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького.
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Також день народження сьогодні у бізнесменів Олександра Кропиви, Миколи Господарика та актриси обласного академічного театру ляльок, Заслуженої артистки України Лариси Мікоян.
Іменинники цього дня – Лев, Корнилій.
Вітаємо усіх, у кого сьогодні день народження або день ангела. Зичимо здоров'я, любові й успіхів у всіх починаннях.
5 березня 2009 року відкрили Музей Луцької гімназії №4 імені Модеста Левицького.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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