«Кожна година в Бахмуті – схожа пекло», – військовий про ситуацію на найтяжчому напрямку

«Кожна година в Бахмуті – схожа пекло», – військовий про ситуацію на найтяжчому напрямку
Українські захисники стабілізували лінію фронту в Бахмуті протягом останніх кількох днів, попри інтенсивні та триваючі атаки росіян.

Про це розповів заступник командира батальйону «Свобода», лейтенант Нацгвардії України Володимир Назаренко в ефірі телеканалу «Київ», пише УНІАН.

За його словами, окупанти не перетнули річку Бахмутка. Також центр міста залишається під контролем захисників України.

«Кожна година в Бахмуті - схожа пекло. У ворога були успіхи на півночі, північному заході від Бахмута тиждень, півтора, два тому. І зараз ворог пробує знайти слабке місце, проводити психологічні операції щодо залякування на півночі, північному заході від Бахмута. Але українські військові дають гарну відсіч. Останні кілька днів надзвичайно важкими зусиллями вдалося стабілізувати лінію фронту», - сказав Назаренко.

Траса Костянтинівка-Бахмут знаходиться під контролем українських сил, які роблять це величезними зусиллями. Назаренко додав, що ситуація дуже швидко змінюється.

Він також розповів, що російським силам не вистачає боєприпасів, тому вони вдаються до «хаотичних обстрілів» і намагаються обстрілювати лінії постачання.

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Теги: Бахмут, окупанти
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