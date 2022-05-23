Батька били і змушували спостерігати: на Київщині окупанти ґвалтували маму і дочку

Батька били і змушували спостерігати: на Київщині окупанти ґвалтували маму і дочку
Свідчення українців, які стали жертвами сексуального насилля росіян в Україні, демонструють світовій спільноті справжнє обличчя агресії РФ.

Про це перша леді України Олена Зеленська розповіла під час пресконференції «Об‘єднані заради справедливості», – повідомляє Укрінформ.

Багато хто з постраждалих від таких злочинів як зґвалтування кажуть, що їхнє життя було тільки до, а після – це існування. Зокрема, їм страшно згадувати те, що сталося, важко розмовляти з правоохоронцями, нестерпна увага ЗМІ.

«Кількість і неприхованість зґвалтувань мирних українців дає впевненість у тому, що це свідома політика російської армії, це їхня свідома психологічна і фізична зброя проти українців», – наголосила Зеленська.

Вона нагадала деякі випадки сексуального насильства росіян проти українців, які розслідує Офіс Генпрокурора.

«На Херсонщині під загрозою застосування зброї військовий Російської Федерації неодноразово ґвалтував 62-річну жінку, на Київщині зґвалтовано маму і дівчинку, батька били і змушували спостерігати. Ще одна родина на Київщині – мама, донька і онука. Їх ґвалтували два тижні. Святогірськ - жінку ґвалтували троє військових рф. Всі постраждалі зараз працюють з психологами», – розповіла дружина Президента.

Зеленська зауважила, що 171 випадок сексуального насильства проти українців зараз розслідують у Генпрокуратурі. Серед постраждалих – 39 чоловіків, 13 неповнолітніх, у тому числі хлопчик.

Дружина президента акцентувала, що про ці випадки відомо тільки тому, що люди знайшли в собі сили говорити, а скільки ще страждають мовчки, особливо на окупованих територіях, - невідомо.

«Постраждалі від насильства часто мовчать тому, що бояться косих поглядів, пліток, осуду. Ми з вами – суспільство вільних людей, які зараз виборюють справедливість. Тому в першу чергу маємо дати цю справедливість постраждалим від страшних злочинів цієї жахливої війни. Маємо створити насамперед справедливе ставлення до них, дати їм підтримку, повагу й допомогу», – сказала Зеленська.

Вона наголосила, що постраждалі мають знати про те, що держава завжди на їхньому боці і все міжнародне право та вільний світ, необхідно гарантувати підтримку та психологічну допомогу, а покарання для їхніх кривдників – це найголовніше – потрібно всьому світу.

«Засудження російських ґвалтувань та інших воєнних злочинів потрібне як прецедент, щоб будь-який потенційний агресор ... знав, що подібне не минеться безкарно», – сказала перша леді.

Крім того, вона заявила, що необхідно звільнити окуповані території, бо там досі панують ґвалтівники і мародери, і поки вони там – продовжується насильство.

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Теги: зґвалтування, окупанти, сексуальні злочини, Генпрокуратура
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