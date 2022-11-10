Українські воїни за добу знищили майже тисячу окупантів, 12 артилерійських систем і 9 ББМ

Українські воїни за добу знищили майже тисячу окупантів, 12 артилерійських систем і 9 ББМ
Протягом 374 доби російського повномаштабного вторгнення сили оборони України знищили майже тисячу окупантів, 5 танків, 12 артилерійських систем.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3414 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
артилерійських систем – 2426 (+12) од,
РСЗВ – 488 (+1) од,
засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
літаків – 302 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 232 (+2).
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

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Теги: війна, втрати росії, Україна, ЗСУ
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