Українські воїни за добу знищили майже тисячу окупантів, 12 артилерійських систем і 9 ББМ
Сьогодні, 09:30
Протягом 374 доби російського повномаштабного вторгнення сили оборони України знищили майже тисячу окупантів, 5 танків, 12 артилерійських систем.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3414 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
артилерійських систем – 2426 (+12) од,
РСЗВ – 488 (+1) од,
засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
літаків – 302 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 232 (+2).
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,
танків ‒ 3414 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,
артилерійських систем – 2426 (+12) од,
РСЗВ – 488 (+1) од,
засоби ППО ‒ 248 (+1) од,
літаків – 302 (+0) од,
гелікоптерів – 289 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),
крилаті ракети ‒ 873 (+0),
кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,
спеціальна техніка ‒ 232 (+2).
Дані уточнюються.
Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На війні з Росією загинув військовий з Волині
Сьогодні, 10:03
Українські воїни за добу знищили майже тисячу окупантів, 12 артилерійських систем і 9 ББМ
Сьогодні, 09:30
Курс валют у Луцьку 5 березня
Сьогодні, 09:16
Росіяни завдали 6 ракетних, 24 авіаційних та понад 65 ударів РСЗВ. ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ
Сьогодні, 09:00
Медіа