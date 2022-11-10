Українські воїни за добу знищили майже тисячу окупантів, 12 артилерійських систем і 9 ББМ





Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3414 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,

артилерійських систем – 2426 (+12) од,

РСЗВ – 488 (+1) од,

засоби ППО ‒ 248 (+1) од,

літаків – 302 (+0) од,

гелікоптерів – 289 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),

крилаті ракети ‒ 873 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 232 (+2).

Дані уточнюються.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Протягом 374 доби російського повномаштабного вторгнення сили оборони України знищили майже тисячу окупантів, 5 танків, 12 артилерійських систем.Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 153120 (+930) осіб ліквідовано,танків ‒ 3414 (+5) од,бойових броньованих машин ‒ 6692 (+9) од,артилерійських систем – 2426 (+12) од,РСЗВ – 488 (+1) од,засоби ППО ‒ 248 (+1) од,літаків – 302 (+0) од,гелікоптерів – 289 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2071 (+5),крилаті ракети ‒ 873 (+0),кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5299 (+10) од,спеціальна техніка ‒ 232 (+2).Дані уточнюються.Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

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