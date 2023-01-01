У Луцьку під час комендантської години спіймали п'яного водія з підробленими «правами»

Волинські патрульні продовжують виявляти водіїв які керують у нетверезому стані. Упродовж останніх днів правоохоронці виявили чотирьох нетверезих керманичів.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Волині.Патрулюючи на проспекті Волі поліцейські помітили автомобіль Haval, водій якого, здійснюючи поворот, виїхав на смугу зустрічного руху. Інспектори зупинили транспортний засіб та під час спілкування з керманичем виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Прилад Drager показав 1,57 проміле, однак громадянин з такими показником не погодився та виявив бажання пройти огляд у медичному закладі. Проте лікар-нарколог згодом теж дав висновок, що чоловік був нетверезий.Під час вимірювання швидкісного режиму на вулиці Львівський патрульні зупинили автомобіль Dasia, водій якого його порушив. Ряд ознак вказували на те, що керманич перебуває в стані алкогольного сп'яніння. Це підтвердив і алкотестер, результат на якому становив 2,57 проміле.Ще одного нетверезого водія на автомобілі ВАЗ поліцейські зупинили під час дії комендантської години на вулиці Богдана Хмельницького. Результат тесту на приладі Drager становив 1,43 проміле. Під час перевірки документів з'ясувалося також, що водійське посвідчення керманича має ознаки підробки, тож місце події інспектори викликали СОГ.Під час комендантської години охоронці порядку виявили водія у стані сп'яніння і на бульварі Дружби Народів. Керманич BMW проходити тест на місці події категорично відмовився та виявив бажання зробити це в медичному закладі. Лікар затвердив результат — 1,49 проміле.На усіх громадян, які керували в нетверезому стані, склали протокол за ст. 130 (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані сп'яніння) КУпАП, а також інші адмінматеріали згідно вчинених правопорушень.