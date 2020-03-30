Луцька мисткиня вперше за 20 років показала авторські ікони на склі. ФОТО

У Луцьку відкрили виставку авторських ікон місцевої мисткині, яка писала свої роботи на склі.Про це повідомляють у Волинській обласній раді.Свої ікони, виписані на склі, професійна художниця і викладачка Арт-студії «П’ятірня» виставляє вперше, хоч працює у цій техніці понад 20 років. Її сакральний доробок здебільшого живе у людських домівках. І настільки гармонійно вписався в атмосферу обійсть, що далеко не всі власники погодилися надати образи для виставки.Директорка музею Тетяна Єлісєєва каже: ікона на склі, як вид сакрального мистецтва, проіснувала недовго. У 19 столітті – це була альтернатива дорогим образам на дереві, а вже на початку 20-го прийшла на зміну літографія. Ця іконописна техніка здебільшого поширена на Буковині, Закарпатті та Прикарпатті, територіях, які входили до складу Австро-Угорщини. «А оскільки скло – матеріал крихкий, в Україні залишилося лише кілька сотень таких давніх зразків, і вони зберігаються переважно у приватних колекціях. Тому ми щасливі, що на Волині є художниця, яка продовжує таку традицію, більше того, навчає цьому дітей», – зауважила Тетяна Єлісєєва.Багато хорошого про Галину Черниш і як про художницю, і як про людину розповіли її колеги та друзі. Вона багато часу віддає благодійним ініціативам і волонтерству. Кажуть: виготовлені за її участю маскувальні сітки – це справжній витвір мистецтва. Особливо цінують її роботу з дитячої арт-терапії.«На Волині 23 тисячі дітей – переселенців зі сходу, які не знають «Отче наш», суті Різдва і Великодня. З такими дітками Галина і проводить майстер-класи з іконопису. Вона не тільки передає їм навики володіння пензлем, а дуже м’яко і лагідно навчає основам християнства, традицій, обрядів і просто людського», – розповіла колега і соратниця, відома художниця та волонтерка Тетяна Мялковська.Виставка ж хатніх скляних ікон триватиме до Великодня. Зазначається, що окрім нагоди пізнати світ народного малярства і традицій українського іконопису, відвідувачі зможуть також придбати уподобаний авторський образ.